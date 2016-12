“Las farmacias somos las que estamos sosteniendo la obra social”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Las farmacias reclaman una millonaria deuda, Desirée Lancelle, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes dialogó con Radiofmtotal sobre el corte de servicio en las prestaciones a los afiliados de PAMI, a raíz de una deuda de más de 2 mil millones de pesos con la obra social.

“El corte de servicio ya está en vigencia, lamentablemente, debido a tres meses de deudas, con un monto que asciende a 2 mil millones de pesos, tuvimos que recurrir a estas medidas para conseguir el pago de esas prestaciones ya vencidas, es la única manera que se abone esta deuda y formemos parte del nuevo convenio entre la industria y el PAMI”. Adelantó.



Y explicó además que “el corte de servicio consiste en no dispensar los medicamentos a los jubilados, medidas que no nos agrada, pero por la situación en que se encuentran la mayoría de la farmacias del país, hablo en nombre de las farmacias de la Confederación de Farmacias que es el ente que nos nuclea a todos los profesionales farmacéuticos, y acompañados por otras entidades como la Cámara de Farmacias, las organización de mutuales, sindicales de farmacias… Esta deuda ha generado que las farmacias estén desfinanciadas, que no podamos pagar nuestras droguerías, las cuales nos proveen los medicamentos que dispensamos al PAMI”.



Agregó que la medida es a nivel nacional, “las cuatro entidades están de acuerdo en conseguir esto porque la situación es insostenible y desastrosa. La medida se cumple a rajatabla, yo entiendo que la situación no es buena para nadie, los jubilados son seres muy cercanos a nosotros, quién no tiene una abuela, una tía que no tenga PAMI, y esto nos llena de tristeza, llegar a esta situación extrema no es agradable, la idea es que se cumpla la medida porque el beneficio es para todos”.



Subrayó que “la farmacia a aguantado hasta 6 meses de no cobrar ningún centavo, esto generó en el tiempo, que uno se descapitalice, vos compras el medicamento en la droguería y lo tenes que pagar a los 15 días, nosotros estamos financiándole al PAMI, supuestamente tendrían que pagarnos a los treinta días, ya llegamos a los 90 días de atraso, y como no puedo reponer ese medicamento, no puedo volver a brindar ese servicio, ya sea al afiliado de PAMI o de cualquier otra obra social, tené en cuenta que las farmacias son pequeñas, disponemos de un capital acotado, y nos vamos proveyendo de los medicamentos a medida que los vamos necesitando, nadie tiene un stock de 20 o 30 unidades de cada medicamento, salvo aquellas grandes cadenas, pero esta medida está tomada por todas, porque llega a un momento que nos perjudica a todos”.



Sobre las respuestas a sus reclamos, comentó que “no hubo ninguna respuesta positiva, sobre la deuda ni para obtener un nuevo convenio que sea sanitariamente sustentable, económicamente sostenible para las farmacias, y que no afecte el bolsillo de los jubilados. Las farmacias somos las que estamos sosteniendo la obra social”.