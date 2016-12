Mega Operativo de cirugía itinerante en curuzu Cuatiá

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | La Dra. Mónica González, Directora del Hospital “Fernando Irastorza” de Curuzú Cuatiá, le comentó a Radiofmtotal sobre una nueva maratón de operaciones de vesículas. “El operativo se realiza en varios lugares de la provincia, y otra vez nos volvió a tocar a nosotros, en esta ocasión vinieron más médicos, 11 personas, entre ellos tres anestesistas, se abrieron los tres quirófanos que tiene el hospital y realizaron 23 cirugías laparoscopias de vesículas, son pacientes que están en espera y por prioridades, iban a ser 20 y quedaron dos o tres pacientes en espera por las dudas, y se pudieron hacer todas las cirugías, inclusive a la personas que estaban esperando”. Informó.

“Fue una jornada maratónica”, explicó, “que implica un gran esfuerzo de todo el servicio de cirugías, a quien temprano le llegó mi agradecimiento, porque se han portado muy bien, en un gran movimiento de laboratorio, de electrocardiograma, todo el mundo lo ha hecho con muchísimo gusto, pero es una tarea que no es fácil, tener tanta gente trabajando simultáneamente y nosotros que tenemos el problema de la falta de anestesistas, nuestros anestesistas están sobrecargados, esto significa un alivio para el hospital, porque tenemos cirugías que están programadas y otras que no están programadas, como una apendicitis, una cesárea, un parto de urgencia, es mucha la carga que se deriva todos los días al hospital Irastorza”.



Adelantó, “ya tenemos hecho el pedido para que vuelvan, pero no somos los únicos, también tiene que ir a Goya y a todos los grandes hospitales de la provincia”.