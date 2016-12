El Programa “Nochebuena para todos”, vuelve a Curuzú por séptimo año

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Programa “Nochebuena para todos”, vuelve a Curuzú, el equipo que todos los años organiza la recepción y distribución de cajas de Navidad para las familias en situación vulnerable, regresa por séptimo año a la ciudad, invitando a quienes quieran participar de este maravilloso gesto de amor: compartir la Navidad con otra familia. Estela Guenaga, dialogó con Radiofmtotal sobre este acontecimiento. “Este año me acompañaron Cecilia Frete y Martín Fernández, fuimos a buscar cajas para 203 familias, yo siempre destaco que Curuzú Cuatiá, por séptimo año, es la única ciudad que integra el programa, porque el programa son tres años y se va cambiando a otra ciudad del país, nosotros por séptimo año estamos en el programa, en realidad somos el eslabón de la gente solidaria de Buenos Aires y los que residen acá en Curuzú”. Explicó.

Al referirse a la selección de las familias beneficias, comentó “En la medida en que sea posible trato de que sea lo más transparente posible, de abarcar todos los barrios, con sus referentes, establecimientos escolares, personas que están en contacto con sus vecinos, por ayuda solidaria, por el tema de las inundaciones, abarcamos entonces el Centenario, Yagua Rincón, Las Flores, la escuela Sarmiento, Santa Teresita, las 53 viviendas, así nos manejamos, hacemos los relevamientos en julio, para agosto teníamos que enviar a Buenos Aires todos los relevamientos, este año tuvimos tope, hicimos 203 familias, hemos tenido más, pero el país está pasando por una situación compleja”.



Añadió “Tenemos gente de Curuzú que vive en Buenos Aires que nos ayudó, el lunes al mediodía estuvimos en Curuzú, bajaron las cajas, las organizaron, para que las familias pudieran retirarlas, solamente nos quedaron tres familias en sección chacra que ya vinieron a buscar, pero el resto retiraron todo, desde el playón del Club San Lorenzo, que nos permitió trabajar con comodidad”.

Dijo además “lo que te emociona mucho es el cariño con que las familias arman las cajas, porque participan los abuelos con sus nietos, los chicos, es un camino de solidaridad que los chiquitos empiezan a transitar, después hay oficinas donde participan diversos sectores y arman unas cajas fantásticas, la solidaridad los mueve a todos, todo es voluntariado, todos nos bancamos nosotros de nuestros bolsillos, no tenemos ayuda del estado, esto se inicia con Caritas San Isidro en 2001, bajo la dirección del PADRE Alvarado, que todos los años reza Misa en Costa SALGUERO mientras se distribuyen la cajas, el objetivo es recordar que la Navidad es amor, que nació un niño que vino a salvar al hombre, ese es el menaje de la Iglesia en esta navidad”.



La caja navideña actúa como encuentro entre las familias que preparan y las familias que reciben la cena de Nochebuena. Siempre hay que inscribirse antes en el programa, para que los miembros de Nochebuena para todos provean los nombres, las edades y la situación particular de los integrantes de cada familia, para poder personalizar aún más la caja.



Con esta información que brindan al inscribirse, la familia, grupo de amigos o equipo de trabajo que arma la caja se reúne para aportar todo lo necesario y brindar su toque personal a la cena de Nochebuena que se le enviará a la familia designada.