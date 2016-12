“Hoy está en peligro la existencia de la farmacia como centro de salud”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Silvia Rodríguez, tesorera de la Comisión Revisora de Cuentas de la Confederación Farmacéutica Argentina y ex Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, en diálogo con Radiofmtotal expresó acerca la suspensión del servicio a los afiliados de PAMI por no poder afrontar la deuda que tienen con las droguerías. “Las farmacias seguimos muy preocupadas por esta situación, queremos dejar en claro que en ningún momento se quiere perjudicar al afiliado del PAMI, nosotros queremos un convenio que sea sustentable para que esto deje de ocurrir, esto viene de hace años porque lamentablemente el PAMI firma un convenio con la industria, dejando a fuera a las entidades farmacéuticas, es la industria quien pone las condiciones y deciden cuándo, cómo y cuánto van a pagar las farmacias, y lamentablemente la situación de la farmacia es muy distinta de la situación que plantea PAMI en cuanto a cómo nos vienen pagando, para que la gente nos comprenda, el medicamento que se le entrega al afiliado del PAMI se tiene que pagar a los 15 días, y a nosotros PAMI nos está debe prestaciones desde el mes de septiembre en adelante, hemos hecho los esfuerzo que pudimos para sostener esto, nos hemos desfinanciado, y las farmacias hoy tienen una incapacidad para reponer los medicamentos…” Expresó.

A pesar de todo, sostuvo que es una situación que se puede mejorar “la Confederación Farmacéutica Argentina ha planteado a las otras dirigencias la necesidad de cambiar el convenio que es inviable para las farmacias, y lo que está pasando es que solamente tienen prestaciones algunas farmacias que pueden sostener sus pagos a droguerías, pero ese dinero no es genuino de la farmacias, esos farmacéuticos tienen actividades por fuera de las farmacias y están invirtiendo su dinero en la farmacia para poder sostenerla”.



Y volvió a hacer hincapié “para nosotros es una cuestión vital, que se cambie este sistema perverso de las obras sociales que se quedan con parte de la rentabilidad de la farmacia, por los aportes que tenemos que pagar para atender la obra social, el margen del medicamento que es muy chiquito, el precio del medicamento es reguilado por el estado y de eso la obra social se queda con la mitad y encima nos termina pagando a los 90 días, la inflación se come toda nuestra ganancia”.



Finalizó opinando que “Hoy está en peligro la existencia de la farmacia como centro de salud, porque el sistema has hecho que las posibilidades sean cortitas de que el farmacéutico esté financiado, llevar adelante nuestra profesión se ha convertido en algo muy difícil. Queremos salvar este sistema sanitario, reivindicar la figura del farmacéutico, gracias a Dios los afiliados charlan con nosotros y entienden la situación que estamos pasando, necesitamos poner en valor lo que se pierde cada vez que se cierra una farmacia”.