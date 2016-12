Violento ataque de motochorros a una mujer

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Los motochorros están a la orden del día en Curuzú, lamentablemente esta modalidad delictiva ya no es solo exclusividad de las grandes urbes. También en nuestra ciudad, los ladrones se movilizan en rodados, eligen una víctima al azar, cometen un rápido asalto y escapan en distintas direcciones. En general, son robos al "voleo", aprovechando la distracción o la oportunidad que le genera la potencial víctima, por ejemplo, una vecina que le contó su experiencia a Radiofmtotal.

“Yo salía de mi casa de Laprida, para tomar la curva del Parque, vengo derecho hasta San Martín, vi una moto con dos muchachos, yo no los miré, entonces se abalanzaron, me arrastraron, se llevaron la mochila con documentos, con rifas, con ropa de la comparsa antifaz, mis nenas la sacaron barata porque no les pasó nada, tendrían entre 20 y 25 años, yo quedé en estado shock, no podía hacer nada, porque mire a mi hija gritando, eso habrá pasado a las 3 menos 5, la moto era negra, iban dos muchachos, de tez morena, él tenía una remera naranja, tengo testigos porque mis nenas lloraban y no puede ser que a las tres de la tarde no podamos andar tranquilos por la calle”.