Anunciaron la construcción del Centro Oncológico “Anna Rocca de Bonatti” para el sur correntino

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Intendente Miguel Olivieri recibió en su despacho a Elena Bonatti quien llegó a la ciudad para realizar el importante anuncio de la creación de un Centro Oncológico de alta complejidad para todos los correntinos.

Con una inversión propia de 10 millones de dólares, dicho centro estará emplazado en la Curuzú Cuatiá y contará con maquinarias de última generación y profesionales altamente capacitados para efectuar la atención y tratamientos totalmente gratuito para aquellos que no cuenten con los recursos necesario y también se trabajará con las obras sociales.

En horas de la mañana de este jueves 22 de diciembre en el despacho del Intendente Miguel Olivieri, se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto, estuvieron presente Elena Bonatti, el Intendente de Curuzú Cuatiá Ernesto Domínguez, el Director de Obra Marcos Huber y los Intendentes de Juan Pujol Fabio Dalzotto y Erminda Errecart de Colonia Libertad.



“Tenemos una importante noticia para el sur de la provincia”, inició diciendo Miguel Olivieri, “muy poca gente sabe que hace tres meses se comenzó en Curuzú Cuatiá la construcción de un centro oncológico en el predio del Hospital Irastorza, la idea es que entre todos los Intendentes y organismos oficiales podamos darle difusión a esta gran importante obra. Nos sentimos muy alagados con este proyecto porque hoy en día tenemos a 400 kilómetros en la capital de la provincia un centro de estas características y ahora en 90 kilómetros vamos a poder tener muchas soluciones, sin duda es un paso importante para la salud de todos los correntinos y de la zona” expresó.



Por su parte Elena Bonatti principal inversora de la obra, contó en detalles acerca del proyecto, “con mi familia somos muy agradecidos a Corrientes, mi padre llegó aquí en los años 60 y desde ese entonces nos sentimos muy correntinos, tanto mi madre como él amaban esta provincia y nos trasmitieron a sus hijos este amor. Hoy estoy muy contenta, de comenzar en Monte Caseros con este recorrido de sensibilización para contarles lo que estamos haciendo en Curuzú hace tres meses”.



“Con la ayuda del Intendente Domínguez, que donó una parte del terreno para poder hacer 2.150 m² del lugar donde se realizarán diagnósticos y curas de tumores. Este centro tendrá toda la aparatología de ultimísima generación. Se van a construir los tomógrafos y radioterapias cuatro meses antes que se termine en Alemania y lo van a trasportar acá para hacerlo funcionar. Este lugar será para todos, para quienes no cuentan con dinero y para quienes posean una Obra Social. Estamos especializando a los médicos que van a trabajar allí, ya fue a Milán un Técnico Radiólogo al Hospital de San Rafael a capacitarse por cinco semanas en el uso de las máquinas que vendrá al sur correntino. En quince días viajarán por tres meses dos Oncólogas la Dra. Vallejos de Goya y la Dra. Ocampo de Irastorza a Milán, al hospital donde me curaron cuando tuve un cáncer muy agresivo, es sin duda el lugar más especializado a nivel mundial, ellos van a pasar por diferentes partimentos para estudiar los últimos protocolos en la cura de los tumores” expresó.



“En el mes de marzo de 2017 van viajar al Hospital Humanitá dos cirujanos para prepararse en la parte quirúrgica de oncología. La idea es que todos puedan encontrar en el sur de corrientes la posibilidad de curarse, es fundamental en cura de tumores el estado anímico del paciente, tienen que saber que habrá aparatos y médicos especializados y esto sería ya el 50% de la cura, es importante también poder diagnosticar a tiempo que se hagan campañas de sensibilización para fortalecer los chequeos y estudios. Además los médicos Italianos están dispuesto a venir a Corrientes no solo a Curuzú Cuatiá, para dar charlas sobre sensibilización, mi idea es que se forme un intercambio entre la provincia y Milán para la cura del cáncer” contó Bonatti.



Este proyecto está financiado por Elena Bonatti con una inversión de 10 millones de dólares, el terreno lo dono el municipio de Curuzú y el centro se encontrará ubicado detrás del Hospital público.



El Arquitecto Marcos Huber Director de Obra y Coordinador del Proyecto, indicó que la construcción está avanzada en su primera etapa, “la preparación del terreno ya está y se están realizando los hormigones armados para emplazarlos, tenemos pensado que para fines de febrero terminará la primera parte de estructura, para luego comenzar la segunda que ya estamos licitando. Creemos que el mismo se inaugurará a fines del año que viene con todo el equipamiento y profesionales”.

“El Centro llamará el nombre de Anna Rocca de Bonatti en homenaje a mi madre que falleció el año pasado, mucha gente me pregunta porque hago esta inversión y yo digo que fue la educación que hemos recibido de nuestros padres. Esto es un acto de amor mío a mi madre y a corrientes” indicó.



“Queremos que este lugar funcione como una fundación y se vuelva un ente autárquico, que tanto provincia como nación puedan ayudar a mantenerlo. Quiero que se vuelva un centro oncológico modelo para todos ustedes”.



Por su parte el Intendente de Curuzú Cuatiá Ernesto Domínguez dijo, “nuestra ciudad ya es considerada un centro regional de salud y la comunidad tomó muy bien esta noticia, desde un primer momento nos pusimos a disposición de Elena Bonatti en la facilitación de la donación del terreno. Ahora nos queda sensibilizar la región, Curuzú está muy motivado de poder recibir a toda la gente del sur de corrientes y norte de Entre Ríos que vendrán atenderse al centro, es por ello que estamos acompañando a Elena en estas recorridas institucionales. Debemos sostener este lugar en el tiempo y lo lograremos si todos colaboramos”, dijo.



Para finalizar la conferencia, Olivieri expresó, “estamos muy alagados por el desprendimiento humano de la Señora Bonatti, porque no estamos hablando de dinero que viene de una empresa o del estado, sino de alguien que piensa en los demás y es un ejemplo que todos tenemos que copiar. Para la gente tener que viajar a Corrientes por problemas oncológico es muy complicado y con la creación de este centro, en dos horas entre ida y vuelta vamos a tener al alcance un buen servicio de salud gratuito”.



Fuente: montecaserosonlin