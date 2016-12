Personal Policial del PRI de Mercedes estaría implicado en caso de abigeato

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Se investiga la causa caratulada como “abigeato” por la cual se demoró a un efectivo policial del PRI de Mercedes. Sobre este tema y otros habló con Radiofmtotal el Dr. Martín Vega, a cargo del Juzgado de Curuzú Cuatiá. “Tuvimos una causa de alto impacto social por “presunto abigeato” que se investiga en la localidad de Perugorría, donde se encuentra imputado un Sargento de la policía de Corrientes que prestaba servicio en el PRI de Mercedes, esto tuvo una gran repercusión mediática y transforma la causa en compleja, porque tenemos imputado un personal de nuestra provincia, prestando servicio en la policía rural, lo que lo hace más grave”. Indicó el Juez. “El caso se trató del traslado irregular de 31 vacunos pertenecientes a una importante firma ganadera, por medio motorizado, desde la localidad de Mercedes hasta este paraje ubicado bien en la entrada de Perugorría”, agregó.

“Por otra parte, cabe destacar que un ex comisario de la provincia de Entre Ríos fue sindicado como uno de los integrantes de la banda que robaba animales vacunos que luego eran trasladados a Entre Ríos. Su detención se concretó en el puesto caminero Las Tunas, a la altura del kilómetro 80 de la Ruta Nacional 127, cuando el sospechoso viajaba desde San Jaime de la Frontera hacia la provincia de Corrientes”.



También se le consultó sobre los delitos sexuales en la zona, su procedimiento, a lo que contestó “no hay un aumento en el índice de denuncias, pero como en los últimos tiempos los medios y las campañas alientan a las víctimas a hacer las denuncias, es bueno que se animen, porque antes no se hacían denuncias por un proceso de victimización que genera hasta un sentimiento hasta de culpa en la personas abusadas, lo que hace que no quieran acercarse a denunciarlo, pero hoy hay más apoyo de la sociedad. Además los adelantos tecnológicos permiten que a través de una prueba de ADN se pueda comprobar la existencia de abuso, con exactitud, cuando antes quedaba supeditado a la credibilidad de una testimonial”. Y aclaró “Sobre la instrucción en un caso de abuso, que es la etapa de investigación, hay que decir que el Juzgado de Instrucción no condena a nadie, solamente realiza la investigación, si el Fiscal considera que está agotada la investigación, requiere la elevación de la causa a Juicio, y esa es otra etapa, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Penal de Mercedes, donde son juzgados por tres jueces quienes dictan unas sentencia que pone fin al proceso”.