“La caída de las paritarias nacionales tendrá un impacto negativo en el salario de los trabajadores docentes”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional haría caer la mesa paritaria docente, dejando que éstos negocien su sueldo a nivel provincial, habló con Radiofmtotal, Rufino Fernández, referente de AMET.

“Es alarmante, ya que sería prácticamente un acuerdo formulado en el concejo federal de educación, y es grave habida cuenta que en la paritaria nacional, aquellas provincias del NOA y NEA que tenemos el poder adquisitivo más bajo del país, teníamos la posibilidad de poder nivel hacia arriba con el resto de la provincias, más allá que después de las paritarias cada provincia volvía a discutir el piso real, pero esto producirá una diferencia entre las provincias ricas y pobres que tendrá un impacto negativo en el salario de los trabajadores, así que consideramos la paritaria nacional como una herramienta fundamental para que los docentes de todo el país, tengan un salario mínimo garantizado, que hoy ya no va a ocurrir si el gobierno nacional quiere evitar la paritarias nacionales, que además es una conquista de los todos los trabajadores del país, y no solo del sector docente, que será el primer gremio que deja de tener una paritaria nacional, algo por lo cual han luchado muchos trabajadores, desde hace mucho tiempo”. Opinó indignado.



Afirmó que “es un trascendido que viene tomando fuerza desde hace varios meses, empezó como un comentario y se hace cada vez más fuerte y en la última reunión se ha discutido sobre este tema”.



Y destacó que “la provincia de Corrientes ha tenido un año muy difícil, desde la educación se ha producido un estancamiento en todos los niveles y ámbitos, porque no hemos tenido la posibilidad de la discusión salarial, habíamos planteado en el acuerdo de febrero que en el segundo semestre íbamos a tener una nueva discusión en cuanto al salario, como también los aspectos pedagógicos, que han quedado inconclusos, y hemos pedido entre otras cosas, que se completen los miembros de junta de clasificación para el nivel medio, no hemos podido sumar porteros a las escuelas, personal administrativo, el plante de supervisores está desgastado en todos los niveles”.