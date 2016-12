La diseñadora curuzucuateña elegida por Carlos Tevez para el vestido que su hija lució en la boda

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Barrionuevo, la modista curuzucuateña que diseñó el vestido que lució la hija de Carlos Tevez y su esposa Vanesa, en la boda de sus padres, dialogó con Radiofmtotal, sobre esa experiencia. “Yo me estoy dedicando desde hace 12 años a la venta de ropas para chicos, hemos tenido un local en Curuzú, y desde hace 5 años decidimos, además de la venta, trabajar en la producción de vestidos para bautismo, cortejo y comunión, exclusivamente, yo hago el diseño, el desarrollo de los vestidos, hay talleres aquí en Buenos Aires, es una ventaja, y uno consigue producción a mayor escala”. Explicó.

Sobre su experiencia, contó que “hace un mes y medio, nosotros estamos en Martínez, en el centro comercial, que si bien es un lugar popular, no se compara con la Capital Federal, un día entró la señora de Tevez, con su mamá, sinceramente yo no la hubiera conocido, pero la señora que me ayuda en el negocio sí la conoció, fue bastante gracioso, porque le dice, discúlpame, ¿vos sos la señora de Carlitos Tevez no? “Sí - le dice ella- y él está viniendo también”. Era un día de semana a la mañana, a las 9,30, el horario en que menos gente hay por la calle y en el local, y al ratito entró él también, miró los vestidos, y eligió uno. ¡“Este es para la Kati!”. Dijo. Lo saludamos pero sin sacarnos fotos para no molestar, se fue él, y quedó pagando la señora, quien nos contó que habían visto los vestidos caminando, porque viven cerca, y que tenían un casamiento, compraron ese y dos vestidos más para más chiquita, pensamos que era un casamiento en el que iban de invitados, jamás soñamos que iba a ser para su casamiento, cuando los vimos en la foto casi me muero”. Exclamó.



“Me sorprendió la humildad de ellos, el trato, son muy agradables, porque podrían vestirse con diseñadores italianos, que les pagan para usar sus vestidos, sin embargo nos eligieron a nosotros, esto es una palmada muy grande”, comentó.



Al referirse a su trabajo, destacó que “requiere de conocimiento y de mucha paciencia, Buenos Aires te brinda la posibilidad de elegir, tenes mucha variedad de telas, los mayoristas están acá, pero se necesita mucho esfuerzo para conseguir los talleres que tengan el nivel de terminación y de detalle que uno quiere brindar al cliente…nosotros tenemos stock permanente, no trabajamos a medida, tenemos vestidos desde 3 meses hasta talle M de adulto, porque queremos que todas las nenas que entran puedan salir con un vestido nuestro, que no sientan que no tienen lugar acá, así que nos llevó un buen tiempo, buscar, desarrollar, y encontrar la manera de abastecernos como corresponde y estamos en camino”.