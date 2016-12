Carta abierta a los habitantes de mi cuna natal: Mí querida Curuzú

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Nací, estudié y trabajé 35 años ininterrumpidos en ésta. Soy la única curuzucuateña de mi familia; es lo que me movilizó a compartir con ustedes compueblanos, este tramo doloroso de mi vida. Les cuento:

Tengo mi hermana mayor con sus capacidades restringidas, a la que, después de vivir conmigo tres décadas y algo más NO VEO, mejor dicho, NO ME LA DEJAN VER desde hace 1 año y 3 meses.



Por este motivo recorrí los juzgados de punta a punta, me prometieron el oro y el moro, TODOS los que escucharon mis dichos coincidieron que lo que están haciendo con ella y conmigo es aberrante…pero TODO SIGUE IGUAL.



Ni quieran saber los entretelones de esta historia, pero yo la califico de diabólica, hereje, impregnada de desidia, soberbia, mentiras, maldad, conveniencia y aprovechamiento.



El descargo de todo esto se hizo, como les adelantara, en la Justicia a cuyos empleados parecería que no les importó nada del estado de una persona con problemas de salud mental; ¿y la Ley respectiva debería ponerse en práctica o no.?



Es probable, ¡¡PROBABLE ESCRIBÍ!! que algunos de los que trabajan en esas oficinas no tengan y piensen o crean que nunca van a tener un familiar diferente, distinto: hijos, padres, sobrinos, hermanos, nietos…; por eso no sólo no se conmueven, sino que no se permiten dar cumplimiento a las promesas pertinentes, pues no se trata de hacer una “gauchada”…simplemente ejecutar lo dictaminado por la Ley de Salud Mental.



¡¡¡PROBABILIDAD NO ES CERTEZA.!!!



¿Qué más tengo que presentar o hacer para saber cómo vive o cómo se siente mi hermana en la casa que está, con quién está y cuál es el lugar geográfico de esa vivienda? He perdido totalmente su rastro.



¿Tendré que programar una marcha, juntar firmas o dirigirme a instancias superiores?



Por ser una persona diferente…¿¿no cuentan para ella los Derechos Humanos.??



Para recordar: ¡¡Probabilidad no es certeza.!!



A cualquiera le puede tocar y ojalá no les pase nunca lo que estoy padeciendo.



Les confío que pedí careo con los responsables que prohíben que vea a mi hermana: ¿por qué no prosperó? ¿hay connivencia? ¿o no aceptaron porque no pueden fundamentar despiadado proceder? ¿por qué se esconden? ¿por qué no atienden?



¡¡SIMPLE.!! No dan las caras porque tienen las colas mugrientas y lo recontra saben.

çSus cómplices…¡¡¡BIEN GRACIAS.!!!



No puedo creer que estos personajes expresen que si yo o algún miembro de mi familia, quiere verla o hablar con ella., “DEBE SER EN SU PRESENCIA.”



¿Con qué clase de autoridad deciden? ¡¡Moral, seguro que no; honesta, tampoco; piadosa, menos.!!



¿Entonces?? Es descabellado, pero pasa. Sólo una cosa les importa y ellos lo saben perfectamente. ¡Demostrado está.!



Exijo que contesten, les doy derecho a réplica como DEBE CONCEDER TODA PERSONA DE BIEN Y CON LA CONCIENCIA IMPOLUTA.



De no tener respuesta, espero que mis compueblanos me acompañen en el siguiente procedimiento que decida sobre este caso.



¡¡¡GRACIAS A TODOS.!!!

Dic./16-MIRTA MERLACH