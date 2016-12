No habrá paro este fin de año

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Delegado de la Asociación Bancaria de Corrientes, Juan Lezcano, informó a Radiofmtotal sobre las negociaciones con las diferentes cámaras para llegar a un acuerdo. El gremialista aseguró que no habrá medidas de fuerza para los próximos días. “Ayer se estableció una audiencia para seguir avanzando con la negociaciones con la cámara ABA que son los únicos renuentes a firmar lo que ya habíamos acordado con las otras cámaras más importantes del país, fuimos avanzando, y ayer ante la exhortación del Secretario de Trabajo del Ministerio, se pudo dar un paso más, ABA aceptó pagar una compensación el 5 de enero de 2017, la misma ya estaba subscripta en el acuerdo el 23 de noviembre con las demás cámaras”.

Sobre el acuerdo detalló, “es un reconocimiento de 7000 pesos para los que perciben menos de 25 mil pesos, y lo que resta es una nueva reunión con esta cámara para el 4 de enero, para fijar un monto mínimo para los meses de enero, febrero y marzo, lo que tenemos firmado con los otros bancos es de 4.200 pesos, resta que esta cámara fije este monto, para acordar con todas las cámaras, lo importante es que en los próximos días no habrá medidas de fuerza y los bancos van a atender normalmente”.



Y añadió “de todas maneras hay un desfasaje en nuestro salario y nosotros entendemos que todavía la economía no está estable, por lo tanto vamos a sentarnos a hacer un acuerdo definitivo a fines de marzo o abril, cuando veamos la proyección, los costos de vida, todo lo que pueda seguir aumentando, para que el acuerdo nos sirva a los trabajadores”.



Sobre su sector, deslizó “nuestro sector ha sido muy crítico en cuanto a las políticas de este nuevo gobierno, muchas veces es difícil hablar, porque el país ha quedado muy dividido, entendemos que este gobierno se ha encontrado con una serie de problemas pero hace más de un año de eso, y hay que empezar a gobernar, respecto a las Ganancias, había un buen proyecto presentado a que a nosotros nos favorecía mucho, lamentablemente debido a las presiones ejercidas por el presidente, con todos los gobernadores, se ha votado otro proyecto que nos sigue perjudicando, no puede ser que el asalariado siga aportando de su bolsillo, además de todos los impuestos que pagamos, otro impuesto a las ganancias, que a nosotros nos lleva casi el 30% del salario”.



Por último opinó “Desde la bancaria sostenemos que el gobierno tiene una política neoliberal que ha favorecido a empresarios, se ha favorecido dejando de cobrar impuestos a grandes corporaciones pero el asalariado sigue aportando, ojo que nosotros acordamos de acuerdo a la situación que tiene cada actividad, los bancos ganan mucho dinero y siguen ganando, entonces si bien no decimos que estemos en un nivel de igualdad, tratamos de que las cosas mejoren”.