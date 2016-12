Osecac está cortada

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Curuzú Cuatiá, José Domingo Corradini, dialogó con Radiofmtotal sobre la situación de la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles, Osecac. “Desde el mes de agosto la obra social está cortada en los sanatorios locales, y en el segundo nivel también, así lo decidió la empresa que nuclea a todos los médicos y sanatorios de esta región, que decidió no renovar el contrato con los profesionales”. Explicó.

“Esta nota que elevo al director de Osecac, va firmada por mí, y va dirigida al Sr. Armando Cavalieri, Presidente de la Obra Social. Acá la situación es insostenible ya que si no te atendés con los médicos que tenemos nosotros en los policonsultorios, o en el Hospital Irastorza, en otros lugares tenés que ir con plata en mano, práctica u cirugía en los sanatorios también tenés que pagar al contado, si bien estamos manejando la plata del reintegro, la obra social solo te devuelve en base a un nomenclador, entonces esta nota la estoy haciendo porque soy empleado de la obra social pero también soy Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio, y me debo a los familiares de los empleados, y he decidido con el apoyo de la comisión hacer esto, porque en una palabra, me estoy enfrentando a mi patrón, en realidad le estoy reclamando los derechos que tiene el beneficiario de la obra social, ya llevamos cuatro meses con lo mínimo que podemos solventar acá, esto hace que reclamemos…Esta situación no es nuestra pero tampoco debemos sacarnos el lazo porque es un problema entre la gerenciadora y los profesionales, y como en todos los casos, el que paga los platos rotos es el usuario”. Analizó.



Aprovechó para invitar a los beneficiarios de la obra social “para que se sumen con su firma y que allá DONDE ATIENDE DIOS sepan que el interior existe y necesitamos de la obra social a la que aporta el trabajador. Los que estén interesados deben acercarse de 8 a 12 y de 16 a 20 en la oficina del Centro Empleados de Comercio”.



Brindó más detalles “la gerenciadora le estaba pagando a los médicos $110 por cada consulta, los profesionales dicen que es poco, y está visto que si vas a un particular, el que menos te cobra es $300…la verdad es que al trabajador no le alcanza ni para comer ni para hacerse atender por el médico”.



Por último expresó “yo analizo el tiempo que no me dan respuestas, acá viene el beneficiarios, y le digo que estuve llamando a Buenos Aires y cómo le demuestro, con esta nota sí le voy a demostrar y queda registrado el reclamo, que ya lo hicimos hace dos o tres meses en un plenario en Córdoba, cuando llegué una carpeta donde le explico todo, si le llegó a CAVALIERI, se habrá enterado de todo, para mí esto tiene que ver con la crispación que hay en Buenos Aires, pero nosotros debemos bregar por el afiliado, hay más de 2700 afiliados, que quiere decir grupo familiar, cónyuge e hijos. Pero esto no es solo un problema de OSECAC, porque la gran mayoría de las obras sociales están en esta situación”