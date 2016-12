UATRE pagará un bono extraordinario de 2000 pesos a fin de año

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El delegado local de UATRE, Walter Gómez, explicó a Radiofmtotal sobre un bono extraordinario de 2000 pesos para cobrar a fin de año, “es no remunerativo para todos los trabajadores y todas las categorías, peones, puesteros, capataces, cocineras, tractoristas, encargados, el monto va a figurar en el recibo de sueldo pero no tiene ningún descuento, para que se pueda controlar. Algunas patronales ya pagaron el 23 el aguinaldo y el sueldo, la Resolución se firmó el 19 y se publicó el 20, entonces no cobraron todavía porque la parte contable ya tenía hecho los recibidos, por lo tanto le harán un recibió a fin de año para que puedan cobrar. Nosotros teníamos conocimiento hace dos meses de este bono pero no podíamos decir nada hasta que se forme la resolución”.

Comentó “hace 15 días atrás estuvimos haciendo inspecciones en las zona, la más castigada es la zona de Cazadores Correntinos, donde encontramos trabajadores que van a cumplir 6 años y están cobrando 3500 pesos mensuales, hicimos un relevamientos de datos y a los cuarenta días, más o menos, se les va a controlar de nuevo, para que se les reconozca la antigüedad, los aportes y les pague bien”.



Y añadió que los controles surgen a raíz de que “a veces viene un pariente, un amigo, un vecino, un compañero, y nos avisan, por mensajito, por teléfono, nos indican la forma de llegar, nos ha tocado tener que atravesar campos, desviar arroyos, hasta llegar a los trabajadores, porque suele ocurrir que los campos están cerrados, con tranqueras, especialmente cuando se tiene personal trabajando en negro”.



Sobre la candidatura de Tarrago Ros, propuesta por el Momo Venegas, opinó “Yo creo que es un candidato que reúne las condiciones, es bien correntino, no tengo buena información sobre el tema, pero si el Momo lo propone lo vamos a apoyar”.



Por último informó que “todo enero y febrero, la obra social estará trabajando de corrido, de 7 a 14 horas, volviendo en marzo el horario de 7 a 19hs.