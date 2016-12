Exitosa experiencia del cordero curuzucuateño en Corrientes Capital

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |La representante de Agricultura Familiar, Karina Muzachiodi, habló con Radiofmtotal “A raíz de los problemas que estamos teniendo en Curuzú Cuatiá, debido a que no tenemos un frigorífico, tomamos la decisión de llevar nuestros corderos, al frigorífico de Mercedes.

En realidad tenemos un frigorífico, que es privado y no presta servicio a terceros, entonces Curuzú queda sin ese servicio y sin poder realizar la faena localmente, es una necesidad que no se puede lograr, que es tener un frigorífico para todos, no para un sector nomás, esto anula la posibilidad de tener un matadero en la ciudad. Quedamos todos afuera del sistema, lo más triste es que los correntinos, con la Ley Ovina, estamos fomentando la producción, incentivando para que el productor mejore su producción, sus instalaciones y al final se forma un cuello de botella en la comercialización. Es una realidad y tenemos que seguir trabajando”. Lamentó.



Y explicó que “fue una decisión de la cooperativa, como se tiene la documentación al día, se llevaron los corderos a Mercedes y desde allí, con un camión de frío que pagó el Ministerio de la Producción, se los trasladó a una feria en Corrientes Capital. Fue todo un desafío, y un éxito total, llevamos 1200 kilos, a $95 el kilo. Era una prueba y queríamos saber cómo caía el producto en esa zona, fueron experiencias únicas, lo cierto es que quedamos con faltantes y ahora largaremos otro lote; estuvieron afectados 5 productores curuzucuateños, con más de 100 corderos de la zona”.



Entre otras novedades, comentó que “el 2 de enero baja un programa de la Ley Ovina y el Ministerio de la Producción, se llama Cordero Pesado, consiste en mandar los corderos de Curuzú al frigorífico de Mercedes, allí hacen la faena y el trozado del producto, paleta, costilla, lomito, vuelven en bandeja a Curuzú, y en forma individual, ya hay una preventa, hemos llevado el producto a las carnicerías, supermercados, fue muy aceptable fraccionar el cordero, anda muy bien y también tenemos faltantes”.