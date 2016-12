Aumenta el aluvión migratorio de verano hacia Brasil

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |En esta temporada de verano, el paso fronterizo en Paso de los Libres hacia Brasil comenzó a recibir un número importante de personas hacia las ciudades balnearias. El delegado regional de Migraciones, Andrés Stegelmann dialogó con RADIOFMTOTAL al respecto, “en este momento la Dirección Nacional de Migraciones ha decidido reforzar el control migratorio en este paso, atento a que es mucha la gente que viaja a Brasil en esta temporada, hay inspectores en forma permanente y han mandado más inspectores para agilizar el control, de modo que no sea tanta la espera respecto a la salida de país”. Indicó. “El último pico que tuvimos fue el 23 de diciembre, hubo 9 mil egresos, es un número importante que se va manteniendo hasta ahora, y desde el 2 de enero y durante todo ese mes se acrecienta el número, tengamos en cuenta que somos el tercer paso internacional del país”. Agregó. “Por el momento tenemos dos cabinas móviles, la segunda cabina llegó este miércoles, con eso ya estaríamos controlando el paso fronterizo, estamos hablando de 40 y 46 inspectores para la entrada y salida del país, si en enero no fuera suficiente podríamos charlar para que nos envíen una cabina más, por ahora hay una demora de 30 y 40 minutos nada más, que es poco en comparación con otros años”, consignó. Entrando en detalles, dijo que “los mayores contratiempos se producen con los DNI tapa verde manuscrito, recordemos que solo funciona el formato digital, vigente. En esos casos se le invita a la persona a dirigirse al Registro a buscar otra solución, discutir es hacerle perder el tiempo a las otras personas que están en la cola”, recordó el funcionario… Por eso siempre estamos recalcando llevar el DNI formato digital, si viaja con menores llevar la partida de nacimiento certificada, no fotocopiada simple, si tiene el DNI nuevo, atrás tiene consignado los datos del padre y de la madre, si viaja con un solo de los padres el menor, tener la autorización del otro, el control migratorio es estricto y más cuando estamos hablando de menores”.