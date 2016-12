“Deberían haber más Norberto Galeano en nuestra sociedad”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Norberto Galeano, un conocido comerciante local que necesitaba un lugar para dar de comer a los niños del Barrio Ralín, logró su cometido, de esto habló con Radiofmtotal, "es el tercer año que yo trabajo dando de comer a los niños en ese barrio, el año pasado no teníamos lugar, lo hacíamos bajo un árbol, anduvimos deambulando y yo hice una promesa a Dios para levantar una Capilla y un comedor, no es para mí, es para ellos, uno quiere sacarlos de la calle, ahora tienen su lugar, pueden jugar, tomar mate, a lo mejor les enseñamos a tocar la guitarra, mi deseo era tener un lugarcito para ellos, y con mucha lucha y sacrificio lo logré”, comentó orgulloso. Añadió “lo pude lograr después de muchas trabas, porque jamás le pedí un grano de arroz a nadie, todo salió de mi trabajo, de mi jubilación, de a poco iba comprando los materiales, tenía guardado los materiales por más de un año y ahora pudimos levantar la construcción, yo estoy contento, ellos son hijos del corazón, siempre estuve a lado de los chicos, cuando tenía la tienda siempre hacía la fiesta para ellos, en el año 86, el Intendente Quique Sorrives, me envió una carta nombrándome Ciudadano Ilustre, en el 86 y todavía sigo trabajando por los niños”. “Yo consulto con mi familia lo que voy a hacer, tengo mi esposa y mis hijos, que siempre me reprochaban que yo no tenía tiempo para ellos, que andaba todo el día con los niños del comedor, y entonces un día me planté y conversé con ellos, “ustedes quieren que yo siga dando de comer a los chicos del comedor? Si papá queremos, me dijeron”. Contó, a modo de anécdota. “Yo hago la comida tres veces por semana, martes, viernes y domingo, porque ahora no tienen clases, normalmente les hacía la comida los domingo porque en el colegio le daban la leche…“Hoy tenemos 100 chicos, estoy levantando el comedor que tiene 14mts de largo por 4mts de ancho, consta de un comedor, cocina, baños de varones y mujeres, y al lado la CAPILLA, que fue mi compromiso con Dios”, destacó. Y aunque repitió que “yo nunca pedí nada”, dejó abierta la puerta, “pero si alguien siente en su corazón, estoy en Alberdi, en la frutería, El MAESTRO. Yo ahora cobre mi aguinaldo y compre todos los materiales para hacer el comedor y soy feliz, tengo 72 años, tal vez algunos piensen que yo tengo plata, pero yo vivo como cualquiera de ustedes, y mi Don es ayudar a los que menos tienen”.