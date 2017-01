“Es mucho el aumento para la gente que ya no puede cubrir su tanque de combustible”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Gobierno nacional autorizó el aumento del combustible a partir de la primera semana de enero. La titular de la Federación de Empresarios de Combustibles, Rosario Sica, dialogó con RADIOFMTOTAL, siendo muy crítica en ese aspecto, “la gente trata de gastar menos, es mucho el aumento para poder cubrir su tanque de combustible, tenemos un caso específico, un gerente de la sucursal de un Banco, cliente nuestro de hace muchísimos años, ha decidido dejar de venir desde San Isidro, tiene 9 horas con el auto estacionado, el precio del estacionamiento más el costo del combustible se le van 7 y 8 mil pesos por mes en ese traslado”. Comentó. “Anunciaron un 8% de aumento a partir de la primera semana de enero en todas las banderas, el año pasado se aumentó en tres etapas, acumulando el 34 por ciento en el último año. Hay una serie de problemas que el Gobierno tendrá que tener en cuenta además tenemos el drama de las estaciones de GNC que no sabemos si van a continuar…” Agregó. Opinó que “lo que dijo el Sr. Aranguren, que aquel que no tiene para cargar combustible que no cargue, fue lamentable, es una pena porque es un funcionario que nosotros respetábamos mucho, supongo que el Ing. MACRI, a quien todos queremos que le vaya bien, está mal asesorado, hemos tenido un disgusto a fines de diciembre, entre gallos y medianoche, sacan una ordenanza en 15 días y no nos dieron tiempo a defendernos, 325 cuadras peatonales en macro y micro centro de la ciudad, saben cuántos negocios van a caer, nosotros no tenemos problemas en decirlo públicamente, porque esas callecitas quedan muy lindas, pero perjudican ostensiblemente a la ciudad”. Finalizó diciendo “cada aumento nos perjudica porque la gente trata de no gastar, y eso trae como consecuencia menor actividad en las estaciones, con posibles suspensiones y despidos. Llevar los precios a niveles internacionales es un beneficio para las empresas y un costo muy difícil de sobrellevar para el consumidor”.