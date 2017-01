Denuncian que Aguas de Corrientes realizó una Audiencia Pública “entre gallos y medianoche” para aumentar la tarifa del agua

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Juan Ferreyra, Jefe de la División de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dialogó con RADIOFMTOTAL sobre la Audiencia Pública para tratar el incremento del servicio de agua potable a cargo de la Empresa Aguas de Corrientes/. “Aprovechando la situación, un poco disfrazando la fecha, se hizo una Audiencia Pública en Yapeyú con el objetivo de analizar varios aspectos que tienen que ver con el servicio que la empresa Aguas de Corrientes presta en ciudades como Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de Los Libres, entre otras localidades. El temario de la audiencia era el análisis de un incremento de tarifas, la creación de la tarifa social, la ampliación de servicios de cloacas (elevar la cobertura a un 87%) y el aumento del canon que debe pagar Aguas por tener la concesión a su cargo”. Informó. Sobre las objeciones presentadas por la como Defensoría del Pueblo, explicó “Nosotros hicimos una presentación pidiendo que se postergue esta audiencia debido al corto plazo que descubrimos que se tenía a partir de una publicación muy escueta dentro del boletín oficial, y argumentamos que sino se suspendía la audiencia, que se tuviera en cuenta estos parámetros que debemos tener como sociedad al analizar una tarifa y cuando queremos aumentarla, en una situación como la que vive este país, elevar una tarifa es empeorar las condiciones presupuestarias de las familias, por otro lado hay varios aspectos que la empresa debe subsanar en sus incumplimientos en varias localidades y que sucesivamente en los años que tiene la concesión no se han realizado, el convenio original que fue modificado por los distintos decretos de los gobernantes de turno, decía que debíamos ser beneficiarios de una planta de tratamiento del agua para que el agua que puedan beber los curuzucuateños tuviera otra dureza y otra mejor calidad, en eso no se ha cumplido, y es lo que también se iba a analizar en esta audiencia, donde nosotros lamentablemente no podíamos estar por otras obligaciones que debíamos cumplir, se ha hecho un 30 de diciembre en una localidad muy alejada como Yapeyú, se hubiera buscado otra fecha y una ciudad ubicada en una zona más accesible a todos, para que se haga la suficiente difusión y que podamos saber cuál será el incremento de la tarifa”. Y agregó que “esa es la maniobra que nosotros denunciamos, cuando se habla en nuestra sociedad de la transparencia y cuando estamos hablando de un servicio público que va a incrementar sus tarifas, se supone que la sociedad debe participar, por lo tanto hay que hacerlo con una amplia difusión, en la fecha y el lugar adecuados”. Finalizó asegurando “que no te quepan dudas que habrá un aumento, falta definir el porcentaje, en la audiencia habrán entregado un estudio de costos de la empresa, en algún momento, quizás en el primer período nos vamos a encontrar con un aumento, y esperemos que tengan un criterio de escalonamiento para que el impacto no sea de una sola vez”.