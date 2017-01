“Yo no me tomo vacaciones”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El Vice Gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Canteros, dialogó con Radiofmtotal sobre su posible candidatura a Gobernador de la Provincia, “sí, quiero ser Gobernador, es una decisión pensada, consensuada, trabajada con el equipo que me acompaña desde hace mucho tiempo y creemos que en este momento que Ricardo Colombi ya no será candidato a Gobernador, están dadas las condiciones para poder plantear esta candidatura”, expresó.

Añadió que “hay que rescatar todo lo que se ha hecho y partir de un acuerdo con los distintos sectores, estamos trabajando en una propuesta de gobierno, que tiene que ver con la generación de empleo, con una relación estrecha con los sectores sociales, con las empresas, que tiende a la reincorporación de mano de obra, y también necesitamos el acompañamiento del Estado en estas medidas que se puedan tomar, sin olvidarnos de la necesidad de viviendas más allá del esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno por paliar esta situación, y el problema de la inseguridad, el abigeato, cada localidad tiene su problemática y nuestro equipo lo viene estudiando y tenemos alternativas para darle soluciones”.



Sobre la posibilidad de ser el candidato de ECO, afirmó “yo soy un hombre de diálogo, de equipo, en función eso iremos agotando todas las instancias, vamos a ver como se plantea esto, no me gusta hacer futurología, en primer lugar está ECO, esta gran responsabilidad que nos dan las encuestas, ustedes conocen que estamos bien posicionados, y esto me da una doble responsabilidad de estar dando respuestas, de compromiso, de seguir recorriendo, yo nunca me tomo vacaciones, hace tres años no me tomo vacaciones, he tratado de estar aquí los 45 o 50 días, acompañando de forma activa, conversando con la gente sobre sus realidades, conozco mi provincia de punta a punta”.



Destacó, “yo me he preparado toda la vida para ser Gobernador, he estudiado, las veces que estuve en Curuzú Cuatiá he podido conversar con distintos sectores del mundo empresarial y el mundo docente, de eso se trata, de conversar de los temas que nosotros queremos para Corrientes, no me van a encontrar en el agravio, en el ataque personal a otro candidato, me van a encontrar en el debate de ideas sobre el modelo de provincia que queremos”.