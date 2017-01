“Nos estamos jugando la continuidad de un municipio peronista”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El Dr. Justo Pio Sierra, charló con Radiofmtotal sobre la situación del Partido Justicialista de cara a este año eleccionario, “estamos culminado un año difícil, estamos comenzando un año más difícil, desde el punto de vista política en el último Congreso Justicialista hemos decidido que las internas se hagan el 19 de marzo, de modo que estamos entrando a un año muy complicado, muy discutido, por la cantidad de candidatos que hay a nivel local, a nivel provincial estamos en la línea de Fabián Ríos, la otra línea es la de “Camau” Espínola, el único que ha manifestado su intención de ser candidato, en el caso de Fabián vamos a tener una reunión el 15 y 16 de enero, a partir de ahí vamos a tomar una decisión a nivel provincial y en lo que se refiere a Curuzú vamos a tomar una decisión en el ámbito local”, informó.

Afirmó que “si largamos la candidatura a nivel local lo vamos a hacer como precandidato a Intendente en una interna, de ahí en más pretendemos tratar de llegar a una lista de consenso donde deberían estar todas las líneas, no todos los candidatos…El justicialismo debe tomar las cosas serias, con responsabilidad, se está jugando la continuidad de un municipio peronista en un pueblo profundamente peronista (…) Esto implica asumir una responsabilidad y tratar de transmitir a Curuzú cuál es el plan de gobierno que tenemos para mejorar la ciudad y darle una vuelta de tuerca a la historia de Curuzú y una perspectiva distinta al manejo de la función pública, no venimos desde ayer a ser intendentes prendidos del saco de nadie, tenemos una trayectoria de 25 años, también hemos sido funcionarios públicos a nivel nacional, y hemos tenido que salir del país, tuvimos experiencia en los últimos tres años en la capital de la provincia, para poder presentar a Curuzú un proyecto de ciudad distinta”.



Conjeturó que “algunos tratan de sacar una candidatura mayor para sacar una menor, por ahí largan su candidatura a Intendente para ser vice, que no es mi caso. Dependemos de una decisión provincial. Probablemente las elecciones a legisladores sean en la primera quincena de mayo y la de intendentes, las comunas tendrán que decidir si van con las legislativas o con las de Gobernador, esto implica una ingeniería política del Gobernador, cuando él dice que con su reforma constitucional pretendía evitar esta cantidad de elecciones en un año, está haciendo lo contrario para tratar de sacar un rédito para su partido, es decir que no tendremos menos de cuatro elecciones este año, que van a saturar al electorado correntino, y en esa alquimia política está la intensión del Gobernador de romper al Justicialismo”.



Dijo además que “acá en Corrientes existen dos listas, la de Fabián Ríos y la de Camau Espínola, lo otro forma parte de otro paquete, no obstante todos los compañeros tienen el legítimo derecho de ser candidatos, lo que decimos es que tiene que ser con la responsabilidad que implica asumir un compromiso en un partido para trasladarlo a la ciudadanía, porque en la diversidad de candidatos está la debilidad de la línea, de ahí en más hay que evaluar si es posible consensuar con la lista de Camau, cuyo representante absoluto es el Intendente Lalo Domínguez, con quien mantenemos una excelente relación y creemos que en ese ámbito podemos avanzar, igual, creemos que Lalo Domínguez no puede volver a ser candidato a Intendente porque la constitución lo prohíbe y más allá de este obstáculo, hay que dar una perspectiva distinta con un candidato nuevo, porque sabemos que el radicalismo está armando su partido con una billetera muy grande y también sabemos que más allá de la manera encubierta que están haciendo política con el dinero público, estamos en desventaja porque no usamos el dinero público para hacer campaña sino que utilizamos el dinero de nuestro bolsillo o de algunos compañero que nos puedan ayudar”.



Por último contó, “nosotros estamos caminando, estamos hablando con 40 o 50 personas por fines de semana por los distintos barrios, estamos sintiendo el apoyo de la gente, ellos se identifican con la intensión de que el vecino se involucre en el tema político, porque tenemos la intensión de que los delegados de los barrios tengan posteriormente una fuerte intervención como delegados de los municipios, para transmitir las inquietudes de los barrios, y creo que con el presupuesto que vamos a tener el año que viene, aproximadamente 220 millones de pesos, y en el 2018 con la nueva gestión, vamos a estar mejor, eso sí, sostengo que es necesario que se haga una publicación diaria de los movimientos de tesorería de la municipalidad, para que la gente sepa los números que maneja la municipalidad y el destino del dinero público”.