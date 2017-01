Hoy #AlertaCorrientes llega a Curuzú

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Consiste en un sistema de seguridad que el Frente Renovador comenzó a instalar gratuitamente en la ciudad de Corrientes, y ahora comenzó a expandirse en el interior. Próximamente llega a Curuzú Cuatiá.

Germán Braillard Poccard dialogó con Radiofmtotal al respecto, “nosotros instalamos una sirena solar, que no consume prácticamente nada de energía, y que ante cualquier corte sigue funcionando, pero se activa con una App que se baja del celular, del play store donde uno baja el whatsapp y todos los programas, y así transformamos todos los teléfonos de una cuadra en un botón de pánico, entonces si vemos un movimiento raro, algún vecino al que le están “relojeando”, algún muchacho forzando alguna puerta, podemos alertar para que suene la sirena muy fuerte y los vecinos puedan acudir en su ayuda, además ponemos una cartelería advirtiendo al delincuente que si decide robar en esa cuadra, los vecinos están alertados, organizados”, explicó.



Al comentar cómo nace este proyecto, dijo que “son tres experiencias personales, primero, a Masa, cuando empezamos a trabajar con el 2013, se lo conocía por la seguridad en Tigre, había esa demanda de la gente, en segunda instancia, yo tengo la experiencia de haber vivido en edificios aquí en Corrientes, y una vez que nos mudábamos, poníamos un sistema de alarma monitoreada, porque nos robaron varias veces, y no nos robaron más, todo por el cartelito que alertaba que en esa casa se controlaba, pero ese sistema sale más de 1000 pesos por mes en Corrientes, es un monto que las familias no están en condiciones de afrontar, y después, eliminar el mito de que a mí me robaron y nadie vio nada, muchas se ve un movimiento raro, pero es mucho riesgo, es una situación incómoda…”



Destacó que “lo que es interesante es que lo estamos poniendo en los barrios de Corrientes, y ahora en algunos lugares del interior, de manera gratuita, con los fondos que nos manda la Justicia Federal para hacer política, nosotros consideramos que esa plata que le da el Estado a los partidos políticos por los votos que sacaron, es mucho mejor gastarla en seguridad que en un conjunto de música o una cartelería, hay que usar el ingenio, y te cuento que la aplicación la hicimos nosotros, tenemos los programadores, los diseñadores, y esto demuestra que con la tecnología se pueden solucionar muchos problemas cotidianos”.



Sobre el trabajo operativo, aclaró, “a medida que conseguimos unos pesos, lo vamos instalando en las cuadras más calientes de la ciudad, de manera gratuita, queremos prevenir, que dejar dos o tres horas la casa, deje de ser un riesgo, no hay mejor campaña política que haciendo algo concreto, nosotros no le podemos prometer algo que no vamos a cumplir, si estamos haciendo esto, que funciona y es importante, porque nos reconforta, nos gratifica, siempre buscando erradicar el delito o disminuirlo en gran medida.”.



Sobre las experiencias vividas en este andar, contó “nosotros tenemos cuatro o cinco reuniones con vecinos interesados, por días, empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche, y cada vez que cuento esa triste historia cuando a mi mujer con siete meses un motochorro le robó la cartera, otras se animan y también cuentan que a ellas los motochorros les robaron, al 80% de las correntinas les robaron los motochorros y en todas las casas entraron, es tristísimo, otra cosa que me olvidé de contar es que cuando vos apretas y suena la sirena, nosotros desde nuestro servidor le mandamos un Mensaje de texto común, a cada vecinos informándole quien activó la sirena, y todos los teléfonos suenan al mismo tiempo, para más información entren al facebook Germán Braillard Poccard y ponen me gusta y podemos chatear”.