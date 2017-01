José Fabre: “Donde exista la necesidad de un vecino, vamos a trabajar para eso”

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |José Fabre, a cargo de la Dirección de Promoción vecinal de la ciudad de Curuzú Cuatiá, charló con Radiofmtotal sobre su trabajo y particularmente el problema de los vecinos de Villa del Parque con el servicio de la DPEC. “Venimos de un año complicado, el 2016, pero para el equipo con que venimos trabajando hace bastante, fue un año venturoso, porque en octubre nos iniciamos con esta oficina, a partir de ahí, tenemos dos objetivos, a mediano plazo es originar proyectos que traten de representar el famoso presupuesto participativo, y tenemos las demandas de todos los días, para lo cual estamos trabajando con dos comisiones barriales que se han creado”. Explicó.

Añadió, “lo que nosotros tratamos de explicar en las reuniones de las comisiones vecinales es que tenemos distintas jurisdicciones, la municipal, ya que hay cosas que atañen al municipio y tenemos la canalización directa, nos ponemos en contacto CON EL VECINO, se genera el reclamo y trabajamos en conjunto con las distintas áreas municipales para encontrar la respuesta, pero también existen demandas que deben ser atendidas por el Gobierno provincial o el gobierno nacional, en el caso del problema con los cables de alta tensión, tiene que ver con un servicio prestado por una empresa con participación de la provincia, en este caso, tratamos de ayudar a canalizar un reclamo de tipo formal, la elaboración de una nota, ser un nexo entre el reclamo de la gente y en este caso, una eventual oficina del consumidor, que yo no sé si está funcionado”.



Opinó, “yo creo que las puertas de la DPEC no deben estar cerradas, seguramente tendrían que brindar algún asesoramiento o direccionar estos reclamos, porque lo que se da acá es un reclamo generalizado, toda una cuadra fue damnificada. Estamos viviendo un verano con temperaturas muy fuertes, los cortes seguirán, hay que abrir el paraguas, hoy todo tiene que ver con la energía eléctrica”.



Para reclamos, informó, “tenemos un teléfono que es el 15464816, nuestra oficina va a funcionar en Gral. Ramírez al 700, a lado de AFIP, nos estamos acomodando, pero a mediados de enero ya estaremos abriendo la oficina al vecino”. Respecto a la creación de comisiones vecinales, comentó “nosotros hemos compartido una reunión con gente de Posadas, sobre la idea de llevar adelante el tema de comisiones barriales. Y en la primera reunión éramos tres vecinos y nosotros. No es fácil, porque a veces el vecino está renuente a este tipo de cosas, está desengañado, cree que es un tema político, que es un cuento, a veces vamos, insistimos, nos ponemos en contacto, y una vez que está creada, tiene su tiempo, se mueven, les explicamos que somos un nexo, lo que pasa es que las personas no se acostumbran a hacer un reclamo por escrito, administrativamente, a veces las respuestas oficiales se general a partir de una nota, entonces les explicamos cómo se debe hacer, los asesoramos…Así medio en todos los casos, este año ha sido especial, a veces la falta de oportunidades laborales, producen estancamiento, hay que tener mucha voluntad, poner paños fríos en algunas situaciones, entendemos que las necesidades son inmediatas, y tratamos de canalizarlas”.



Por último subrayó, “donde exista la necesidad de un vecino, de un grupo de vecinos, vamos a trabajar para eso, somos un nexo entre las necesidades y las respuestas. Eso es lo novedoso del tema, que cada barrio tenga su comisión barrial, no es lo mismo ir solo, que ir representado por una comisión”.