Peligra la atención en farmacias a afiliados del PAMI

CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Las farmacias siguen reclamando la deuda con el PAMI y su inclusión en el convenio con la industria farmacéutica. Desirée Lancelle, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes dialogó con Radiofmtotal sobre la posibilidad de un nuevo corte de servicio en las prestaciones a los afiliados de PAMI, “lamentablemente después del corte del servicio en diciembre, nos llamamos a cuarto intermedio y se canceló parte de la deuda que tenía el PAMI con todas las entidades farmacéuticas, pagaron un 75% de la misma, con la promesa de dialogar y que nos incorporen al convenio que suscribe la industria con el PAMI, del que fuimos excluidos en los últimos años, siendo que somos parte importante del convenio, porque es la farmacia la que compra el medicamento, lo financia, porque lo compra en el día y lo tiene que pagar a los 15 días, mientras que el PAMI lo está pagando a los 90 días, entonces, en realidad las farmacias son las que sustentan este convenio…”, explicó. Cuando se le consultó la razón de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, dijo que “las entidades farmacéuticas se reunieron con el Dr. Regazzoni el martes, en base a una promesa del mismo de seguir las negociaciones en este cuarto intermedio, como no fueron escuchadas las necesidades que se plantearon, entonces cuál es la postura, esperar el 31 de enero, ojalá que nos llamen antes, pero evidentemente no hay ninguna buena voluntad del Dr. Regazzoni de incorporarnos a dicho convenio, por ende las instituciones estamos en estado de alerta, si el 31 de enero no llegamos a un acuerdo, veremos que hacemos”. Opinó que “se están tirando la pelota entre la industria y el PAMI, ninguno de los dos parece que quiere que las farmacias participen de este convenio, y entonces nos queda la duda de ¿qué hay ahí que nos dejan de lado?”. Finalmente aseveró “lo que pretendemos que es que los plazos del PAMI no se extiendan más allá de los 30 días, porque si no es imposible, la droguería te corta la cuenta, y las farmacias se desfinancian. Nos afecta profundamente tener que tomar una medida de esta naturaleza, porque no nos gusta dejar a una persona sin el servicio adecuado, el farmacéutico no solo baja la cajita como muchos consideran que somos, nosotros brindamos un servicio completo de atención farmacéutica, les enseñamos a tomar un medicamento, aplicamos vacunas, tomamos la presión, medimos el azúcar, somos un centro de atención”.