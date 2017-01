"La imputabilidad a los 14 años va en contra de los tratados internacionales de los Derechos Humanos”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Agustín Marcópulos, Presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana de la ciudad de Corrientes, dialogó con Radiofmtotal sobre el proyecto de bajar la edad imputabilidad a los 14 años dijo "la Democracia Cristiana es el único que se expresó sobre bajar la imputabilidad de los menores, es una medida que va en contra de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, hay una cláusula de progresividad que dice que cuando se avanza en Derechos no se puede volver a retroceder, nosotros ya tuvimos en un momento anterior, la edad de imputabilidad a los 14 años y cuando se avanza a los 16 no debería retrocederse, porque sería ir en contra de la constitución. Continuo diciendo "no es un debate meramente jurídico, como se lo quiere llevar, es un modelo de Estado y de sociedad que queremos y sabemos que hoy en día el servicio penitenciario no cumple con la misión que debería tener, eso ya lo ha denunciado Francisco en el 2005 en la Carta sobre la Niñez, que 8 de cada 10 presos adultos pasaron por un reformatorio o un instituto de menores, entonces esa institucionalización no es la que corresponde, sino que necesitamos un Estado presente, que atienda esas necesidades integralmente; a nosotros que estamos viendo como hay más de 400 despidos en el Ministerio de Educación, como se está desfinanciando el CONICET, nos estamos quedando nuevamente sin científicos, nos parece que no es la manera, y sobre todo a los 14 años, porque la criminalización de la niñez no es la solución, no le estamos ofreciendo a nuestros chicos proyectos de vida, en la ciudad de Corrientes, tenemos la casa educativa terapéutica que depende de la municipalidad, que pretende ofrecer otro proyecto de vida, porque si ellos eligieron el camino de las drogas es porque no les damos otra posibilidad como Estado. Hoy tenemos referentes que están trabajando en una unidad penal de la ciudad de Corrientes y denuncian constantemente las violaciones a la humanidad de los presos, o personas en situación de cárcel, verdaderamente no se cumplen las condiciones y el sistema no está destinado a la reinserción, está destinado a la venganza, al castigo”. Hay mucha desinformación en la sociedad porque hay una idea de que el que mata tiene derecho a matar, y lo sustentan en muchos programas televisivos, no es así, la edad de imputabilidad ya está en 16 años, la mayoría cree que sigue siendo 18, y si es menor de 16 años los jueces de menores tienen la posibilidad de dictar que vayan a un instituto de menores, ya que es falso de que están libres de culpa y cargo”.