Gerardo Marturet: Las clases en Corrientes una vez más no tendrán un inicio normal

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | SUTECO manifestó su "repudio" a la Nación, por el desmantelamiento del programa de formación docente. “Gerardo Marturet, Secretario General de gremio, dialogó con Radiofmtotal sobre este escenario, “en realidad es un pensamiento que lo hace público nuestra asociación pero es también la posición institucional de SUTECO y de CETERA a nivel nacional, el programa de formación docente, es un programa de actualización y de capacitación que se instaló en el país en 2012, por acuerdo de la paritaria nacional, y también por aprobación unánime de los Ministros de Educación del país, a partir de un acuerdo nacional, el mismo Ministro Bullrich participó en su momento, entonces como Secretario del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ese acuerdo implicó que se destinen para este programa millones de pesos, asegurando la gratuidad de la formación y capacitación del docente, lamentablemente desde el año pasado el gobierno nacional viene recortando presupuesto en todas las áreas y también lo ha hecho en el sistema educativo, recordemos que desmantelaron el programa Conectar Igualdad, que vinculaba a los alumnos con la tecnología, con la informática y ahora van por este programa clave y ésta es la gravedad de la situación, y lo delicado también es el despido de 400 trabajadores contratados y 2600 tutores, que son personas que reciben los trabajos de los docentes que se van capacitando y van haciendo las devoluciones, trabajan en una plataforma virtual, en fin, un programa extraordinario que ahora con la política de este gobierno se está desmantelando”, expresó. Puntualizó que “en el caso de nuestra provincia, el programa conectar igualdad que fue desactivado en parte, salvo en algunas ciudades donde la provincia comenzó a pagar los sueldos, ya tenemos 5000 personas desafectadas del programa, del Plan de LECTURA, de los centros de asistencia infantil, CAI Y CAJ que funcionaban en las escuelas secundarias los fines de semana”. Clarificó que, “en este modelo que el gobierno nacional instrumenta, bajar la inflación significa deja a miles de personas en la calle, volver a los esquemas de la pobreza y la indigencia, pero ellos van a bajar la inflación, es un objetivo técnico pero no es un objetivo desde el punto de vista humano”. Y agregó, “es lo mismo que pasa en Corrientes, las provincia deja en manos de organizaciones como la nuestra para dictar formación y capacitación, pero con recursos del sindicato, la provincia no pone un solo peso y la Nación ahora hará los mismo, deja de invertir, que cada docente se arregle, pague su capacitación, los cursos de su bolsillo, y volvemos a ese viejo esquema que ya estábamos superando”. Sobre el sombrío panorama de inicio de clases, opinó “A diferencia del año pasado, más allá de algunos conflictos que tuvimos, hicimos dos o tres medidas de fuerza en el año, este año se presenta un panorama diferente por la conflictividad que se avecina, a esto se le suma que la Nación no va a financiar más el salario docente correntino, los correntinos, más otras seis provincias, teníamos desde hace 6 años un fondo de compensación que permitía equiparar el salario correntino con el de otras provincia, que nadie cobre menos de un determinado piso, ese dinero, la Nación ya anticipó que no va a pagar más, entonces al no haber fondos nacionales la provincia se tendrá que hacer cargo de este fondo, ¿de dónde va a sacar la provincia?. Estamos en un panorama incierto, igual, jamás vamos a entrar en medidas que no tengan salida, como paros indeterminados, serán planes de acción de búsqueda de respuestas y negociación, pero la focalización será nacional, sin dejar de plantear la problemática provincial que tendrá allí su punto de desencuentro. Las clases una vez más no tendrán un inicio normal”.