“El Estado busca distraer la atención popular con este problema de la imputabilidad de los menores”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Abogado penalista Silvio Sosa, dialogó con Radiofmtotal sobre el proyecto de bajar la imputabilidad a menores de edad “es un tema donde hay más oscuridad que luces, lo que debe saber la gente es que la menor edad penal en Argentina hoy es 16 años, significa que el Estado no puede punir al joven que tenga menos de esa edad, el día del cumpleaños 16 es todavía menor, es mayor al día siguiente del cumpleaños…”, explicó. Y agregó que “acá existe un sistema de Ley Penal juvenil que responde a lineamientos de la extrema derecha sostenida por el gobierno de Facto, en aquel entonces regenteado por el Gral. Videla, esa es la Ley que rige hasta hoy en materia de menores, ha llegado el momento de rever la LEY y en eso estamos todos de acuerdo”. Partiendo de algunas premisas, aclaró que, “en la cuestión de menores los abogados penalistas tenemos muy poco para decir, porque sus problemas de conducta y sus delitos, tienen poco que ver con el Derecho Penal, es como un territorio en el que se disputan otras disciplinas más importantes que el Derecho Penal, como la sociología, la psiquiatría, la psicología social, e incluso tienen que ver con las ciencias políticas, porque siempre el Estado tiene los presos que quiere tener, esto del delito y el delincuente no tiene nada que ver con el sistema penal ni con las leyes, en las mismas circunstancias algunos son condenados y otros son absueltos, es decir que hay un sistema de etiquetamiento, de estigmatización, de clases sociales, de hedonismo, de sexismo, que no tiene que ver con el Derecho Penal que es un sistema de formulación y de constatación, la Ley actuante es superior a la Ley Formal, lo que interesa es lo que haga la policía y lo que hagan los Jueces, y a veces cumplen con el Derecho Penal y otras veces no”. Otras preguntas que debemos hacer, es –dijo- “¿Tenemos algún lugar para alojar a estos menores que cometen delitos, para hacer un seguimiento correcto de estos menores?; ¿tenemos la estructura o tenemos simplemente buena voluntad de solucionar esta problemática de los menores? Hasta ahora todo ha demostrado que existe solamente buena voluntad, no tenemos siquiera estadísticas para decir, bueno, ¡el incremento de delincuentes juveniles responde a tal porcentaje, y menos en la provincia de Corrientes, no tenemos de donde vamos a partir para decir, ¡mire, los menores cometen muchos delitos!, eso es estadística de supermercado”. Opinó que “es una construcción cultural, porque ese es el slogan de las grandes urbes, ‘Yo mañana puedo ser víctima de lo mismo”… es decir que en el obituario público solamente es la prensa la que mantiene vigente la calidad de víctimas y muchas veces presiona al sistema penal para que continúe un proceso destinado a fenecer, por diversas razones, entonces pongámonos en la siguiente situación, qué es lo que persigue un gobierno de esta naturaleza, acuérdense que venimos de un gobierno inclinado a un socialismo raro, y hoy tenemos un gobierno inclinado a una derecha rara, y en esta Argentina de una derecha rara, hay discursos espejos, discursos reflejos, una variedad de discursos políticos, donde lo primero que se hace es echar mano a la Ley punitiva, al Derecho Penal, para solucionar problemas que no tienen que ver con él”. Añadió, “esto no tiene mucho que ver con los valores, culturales ni jurídicos, tiene que ver con las ciencias políticas, depende de lo que queremos, vamos en busca de qué cosas, si buscamos distraer la atención popular con este problema, el Estado ya lo ha conseguido, todos los medios de estos días, toda la prensa, en lugar de hacer de los ciudadanos, espectadores de la cuestión, nos hizo protagonistas, nos hizo ayudantes del velatorio del problema de los menores, no podemos tomar distancia de esta cuestión, entonces aparecen todos los opinólogos habido y por haber, diciéndonos “hay que bajarla a 10, a 8”. Para finalizar advirtió “que el Estado está ausente antes, acá por ejemplo inauguran clubes deportivos, pero sigue habiendo más niños involucrados en narcotráfico, vinculados como dealers, les conviene que alguien les regale 300 pesos por día, o una moto, o una Tablet, o un celular de alta gama, y no ir a la escuela, ¿para qué?, si las cosas que el Estado aplaude son las atinentes a los fines, no a los medios, si lo que interesa es ser exitoso, y para eso se requiere dinero, exhibir, aparentar MÁS QUE SER, y (parece mentira) el Estado fomenta todas estas actividades que después castiga”.