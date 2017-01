“En Argentina no hay un tratamiento serio de los menores en conflicto con la Ley”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El representante en Corrientes de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, Ajunaf, Aldo Fernández, dialogó con Radiofmtotal sobre bajar la imputabilidad de los menores, “es una cuestión que está fuera del contexto de los DERECHOS, de los tratados internacionales y de los compromisos que tiene firmado nuestro Estado, e incorporados a la Constitución Nacional, decimos que es una respuesta mediática porque se está trabajando sobre un tema muy mediatizado, que es una noticia de un caso a nivel país, y se sale a dar esta respuesta como si con esto se va a solucionar el problema”, aseveró. “La seguridad no se soluciona con esto, se soluciona con políticas serias, con trabajo de prevención, no imputando a menores, esto es muy traído de los pelos, entendemos que un joven que tenga su conflicto con la Ley Penal, tenga su tratamiento como corresponde, la reforma legislativa en materia penal juvenil, es un debate que no rechazamos, incluso nos ofrecemos para sumarnos y aportar experiencia al debate”. Expresó. Opinó que “la mayoría de los delitos que infringen los menores, son contra la propiedad, son muchos menos los que se dan contra la vida y la salud de otras personas, como este caso del chico Brian, que se mediatizó y lo están utilizando, con otros fines, como si bajar la imputabilidad fuera la panacea. Nuestras cárceles están superpobladas y díganme si salen las personas restauradas de esa situación, no hay un tratamiento serio de los jóvenes en conflicto con la Ley, es cuestión de revisar bien, de hacer un debate en serio, por supuesto que las personas que se han visto involucradas en esto, lo toman como algo personal, que es totalmente entendible”…