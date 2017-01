“La cobertura de medicamentos para los afiliados del PAMI está asegurada”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino habló en exclusivo con Radiofmtotal, confirmando que se va a mantener la cobertura de medicamentos al 100% para los afiliados del PAMI, “me parece que con esto hemos modificado algo de la ansiedad y el miedo que se había generado en los beneficiarios del instituto; sorpresivamente el viernes a la noche conocimos este programa que cubre 1.600.000 jubilados, había sido examinado y se habían descubierto una cantidad de casos donde habían irregularidades, casos que pueden existir, pero no condicen con el grado de miedo y de ansiedad que se había generado para todo el sistema, esto nos llevó a tener una reunión con las autoridades, finalmente se convino y hoy está en marcha, se van a investigar los casos de irregularidades, pero sin suspensión del servicio, los medicamentos se siguen suministrando, cuando se detecta una irregularidad, o mal otorgados, tienen que ser sancionados, evitar la corrupción siempre es necesario, hace 30 años que estoy en PAMI y he visto corrupción en parva, y van pasando las administraciones y se repiten los pesares…”, expresó. Consideró que “en paralelo hay un tema mucho más serio, y es que se está discutiendo una vez más el contrato de medicamentos con la industria, y es un contrato que se viene repitiendo con el PAMI desde el año 97, el primero lo firmó Víctor Alderete y lo denunciamos en aquel momento por la caracterización del sector, no hay competencia, es un monopolio por el cual se factura 1800.000.000 de pesos por mes, es decir que se lleva un 40% del presupuesto PAMI, y el año pasado tuvo muchos conflictos con las farmacias, la industria recibía los pagos y no los trasladaba a las farmacias, y esto llevó al corte de la prestación de los medicamentos a través de las farmacias. Es un conflicto que tiene que transparentar el PAMI, resolverlo y que haya competencia entre los distintos laboratorios, no puede haber monopolio, quien desde un contrato maneje toda la salud de Argentina”. Opino que “el jubilado, que ha dejado toda una vida de trabajo y que lo que hoy recibe es mucho menos que lo que ha aportado al sistema durante todos esos años, no tiene porqué procesar estas cosas, como cualquier paciente necesita tener insumos y medicamentos y todo lo demás parte de un análisis empresarial, político, sectorial, y ahí es donde se ve la inequidad social, vemos en nuestros hospitales las dos colas, la cola PAMI y la de quienes van con una pre paga y es mucho más grave cuando la patología requiere ser tratada rápidamente, es que como en las enfermedades, hay patologías institucionales, y se vive en una crisis permanente de muy alto costo en lo económico y de mucho más en lo humano”. Los que se quieran comunicar con el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, el mail es Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , 01143384900. www.gerontovida.org.ar, Belgrano 673, CABA, Defensoría del Pueblo, de 8 a 18,00hs de lunes a viernes.