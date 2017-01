El PAMI no tiene relación directa con las farmacias, sino con la industria

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Secretario general técnico médico del PAMI, Rafael Zamora, en exclusivo dialogó con Radiofmtotal sobre la situación de la obra social. “Las medidas tomadas el fin de semana no tuvieron nada que ver con la provisión habitual de medicamentos en las farmacias, simplemente es una medida para revisar los requisitos para el acceso a un subsidio social, para que se pueda comprender, el PAMI tiene una cobertura en los medicamentos ambulatorios, que son los que se venden en las farmacias, entre el 50 y el 80%, es la más alta y más generosa del país, más alta incluso que algunas prepagas; después están los medicamentos que tienen un 100% de cobertura, por Ley, que son los oncológicos, para HIV, inmunodepresores, para diabetes, la cobertura de estos medicamentos no tiene nada que ver con la medida, que fue tomada hacia un requisito, que se llama subsidio social, que da el instituto a aquella gente que no puede acceder a los remedios ambulatorios, pero lo que fue de público conocimiento es que mucha gente de elevados recursos hacía usufructo del subsidio, gente que vive en un country, que tiene autos de alta gama, esto no tiene que ver, repito, con la prohibición de medicamentos a farmacias”. Explicó.

Hizo hincapié que “claramente durante años el instituto fue usado para el fraude sistemático, de lo cual este año por lo menos, hubo muchas denuncias, hay gente incluso detenida por el fraude de medicamentos, por cobrar prestaciones en nombre de fallecidos, y también hubo abusos, y de la manera que estaba manejado era imposible comenzar a corregir las irregularidades y el deficitario servicio que se presta desde hace años”.



Aclaró que “el instituto tiene una herramienta para hacer un cruce informático destinado a terminar con el abuso, a partir de esos criterios, se va a revisar, no es excluyente, sino que es tomado para revisar el acceso al subsidio”.



Sobre el conflicto del PAMI con las farmacias, subrayó “el PAMI no tiene relación directa con las farmacias, sino con la industria, la deuda que heredamos la terminamos de pagar, desde el punto de vista económico no estamos en deuda con las cámaras, de todas maneras tenemos expectativas, hay un convenio que se está revisando con la industria. Pero le puedo garantizar que el PAMI no le paga a las farmacias, le paga a la industria, y se paga religiosamente, porque los remedios son un bien elemental en la vida de la gente”.