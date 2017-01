“Se tiran la pelota entre Nación y provincia”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Juan Carlos Cristiani, Secretario General de UDA, habló con Radiofmtotal, sobre la incertidumbre del sector docente, de cara al inicio de las clases “Le estamos reclamando al Ministerio de Educación de la Nación que cumpla con la Ley de Educación, con la Ley de Financiamiento educativo, por eso la comisión directiva nacional a través de todos los delegados del interior ha podido y ha exigido que cumplan con la Ley, nada más, estamos en un momento de incertidumbre y de esta manera no están dadas las condiciones para que se inicie el ciclo lectivo, lo cual nos lleva a pensar que si la Nación le tira la pelota a la provincia, y la provincia hace lo mismo con la Nación, lamentablemente los años de trabajo que llevó la construcción de esta Ley de PARITARIAS, cae en saco roto”. Lamentó. Expresó, “yo espero que prime la cordura, nos preocupa más el nivel nacional, y luego el nivel provincial, el Fondo compensador se incumplió oportunamente, la provincia no hizo los deberes como corresponde, dejando en el medio de este problema al docente, una canasta hoy sale 12.500 pesos, cualquier docente que se inicia está ganado 8500 pesos, todos estos temas los venimos diciendo año tras año, lamentablemente Nación está haciendo oídos sordos, igual que la provincia”. Enfatizó, “vemos con preocupación a diferencia de años anteriores, que algo está ocurriendo, nosotros vamos a estar del lado del docente, y cada se tendrá que hacer cargo de lo que venga. Lo que pasa es que no hay respuesta de las autoridades educativas, en Corrientes tenemos el agravante de que el Gobernador no reglamentó la Ley de Paritarias y eso molesta y mucho, estamos esperando hace más de dos años, pero fíjate, si la Nación le pasa la pelota a la provincia para que pague los sueldos a los docentes, habrá 24 jurisdicciones con sueldos diferentes”.