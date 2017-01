CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Walter Mellone, dialogó con Radiofmtotal sobre la situación de los remises, luego del nuevo aumento de los combustibles. “No es solo el aumento del combustible, todavía no hemos conversado sobre el incremento que va a sufrir la tarifa, nosotros tenemos una mínima de 28 pesos, creo que es la más baja de la ciudad, así que calculo que se va a modificar, pero no solo es el combustible, los repuestos subieron más del 8%, vos sabes que los autos en la calle se deterioran, una rótula sale 400 o 500 pesos, las cubiertas salen 1000 pesos, un tren delantero está alrededor de 5 mil pesos”. Comentó. Respecto a las tarifas, dijo que “la libertad de oferta siempre favorece al pasajero, cada uno debe analizar sus costos, ver qué es lo que le conviene, en este caso la libertad de mercado hace que haya competencia, si nos ponemos de acuerdo y cobramos 40 pesos la mínima, se va a resentir mucho el trabajo, porque la gente no lo va a utilizar, nosotros creemos que es preferible que cada auto haga dos viajes más y no que se le haga imposible viajar a los usuarios…Nosotros fijamos una tarifa, el pasajero puede observar el tacómetro, cuanta distancia ha recorrido, y la tarifa está a la vista, tramposos hubo siempre, está en el pasajero que cuide su bolsillo y en la lealtad del remisero”. Subrayó, “yo creo que con todos los gastos, no le debe quedar más 300 o 400 pesos libres por día al propietario de un remis, y si tiene chofer, menos. La remisería no es un ramo para hacer plata, es para ir tirando, cualquiera que mañana consiga un buen trabajo, deja el remis, te aseguro, nadie es remisero porque le gusta manejar y estar 12 o 14 horas corridas, tratando con gente que te golpea la puerta, que te ensucian el auto, hay cosas que no son gratas y las tenés que aguantar por 30 pesos”. Aclaró que “en un momento se habló de ir a hacer la verificación técnica a Libres, pero es un gasto que los remises no están en condiciones de hacer, por el costo que tiene eso, hay remises que tienen la verificación técnica porque viajan en forma particular…La Ordenanza solo dice que los autos deben estar en buenas condiciones y eso lo evalúa la Dirección de Tránsito, para habilitar un remises te revisan los frenos, las luces, la marcha atrás, freno de mano, que las puertas cierren, el seguro, etc. Algunos no están en buenas condiciones, porque Tránsito, con un buen criterio, te dice te doy una semana para que le cambies ese foco, entonces le dejas que labure una semana y así pueda recaudar para comprar ese repuesto. Es un servicio que no es tan rentable como parece, por día son como mínimo 200 pesos de combustible, 8 litros para recorrer 100 kilómetros, y en 100 kilómetros recaudarás 600 pesos”.