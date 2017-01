“El 2017 será mucho más complicado que los años anteriores”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El titular de Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea, a habló con Radiofmtotal sobre el difícil año que se avecina para la docencia. “Estamos expectantes, pero cuando uno pretende dialogar y la otra parte no quiere, se vuelve un monólogo, a nivel nacional estamos buscando alternativas de diálogo para comenzar el año, no coincidimos en que primero tenemos que sentarnos aquí en la provincia y hablar de salarios para después ir a discutir en Buenos Aires, es una metodología que trae muchísimas complicaciones, debemos defender el espacio nacional de las paritarias y que en la provincia, de una vez por todas, podamos trabajar dentro de la LEY, que hace muchísimos años es Ley, y ya se reglamentó”. Enfatizó. Dijo además, “nosotros no podemos hablar de salarios porque eso es una discusión que se tiene que dar en paritarias nacionales para ver después cómo decide la provincia los montos, cundo Nación cierra la puertas en esta discusión obviamente que en la provincia nosotros tenemos que tocar el presupuesto provincial y eso va a costar, si con la Ley de Financiamiento Educativo costaba tanto la recuperación salarial, si vamos a tocar el presupuesto provincial más todavía, no solo Nación está cerrando esta puerta, sino está cerrando todas esas puertas como los programas nacionales que están dejando a docentes, empleados y técnicos en la calle, la incertidumbre es muy grande, por eso desde el sindicalismo, cuando ya las puertas de los Ministerios y las oficinas públicas esté abiertas, empezaremos a acercar pedidos de audiencias para empezar a trazar una agenda de discusiones, porque es mucho más complicado este año, que los años anteriores”. Adelantó que “en los últimos meses, previendo esto, empezamos a juntarnos para conversar, porque sabemos que en la primera quincena, la feria administrativa nos deja totalmente fuera de toda discusión porque las puertas están cerradas”. Respecto al fondo compensador, comentó, “no hay seguridad este año de que lo sigamos percibiendo, esperemos que este año los funcionarios estén a la altura de las circunstancias más allá del tiempo político”. Por último abogó para que “no nos olvidemos de las escuelas primarias, porque muchas tuvieron cierres de grado, ahí también está en juego la estabilidad laboral de los docentes, yo creo que si hay 10 0 15 alumnos, si hablamos de inclusión, todos necesitan de la educación”.