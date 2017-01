“Que la Justicia haga lo que tiene que hacer, yo soy normalizadora”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | La contadora Julia Fernández de Alcaráz, Interventora del Centro de Jubilados provinciales, habló con Radiofmtotal de la situación de la institución y el trabajo de la comisión normalizadora.

“Estamos trabajando bien, en el libro de quejas tengo muchos agradecimientos, está habiendo un gran cambio, eso a veces hace ruido, pero la mayoría de los socios no dejan de felicitarme cada vez que entran al centro, por todas las reformas que hicimos, estoy muy contenta con las decisiones que hemos tomado, tengo un equipo de asesores que me acompañan, desde lo legal, desde lo contable, todo lo hacemos en equipo, y tomamos decisiones que benefician a los socios, por ejemplo, que por la cuota social puedan prestar el mismo servicio, teníamos un servicio fúnebre que no cubría todo el interior, y además había que poner plata encima porque no incluía el servicio completo, y ahora con la nueva Empresa, no solo cubrimos todo eso, además no tenemos que poner un solo peso, lo mismo ocurrió con el servicio de emergencias médicas, la nueva empresa que contratamos nos brinda todas las inyecciones gratis, cuando en el otro me daban solo tres inyecciones gratis y las otras debíamos pagarlas, igual sucedía con los traslados, me cubrían dos, y en esta empresa los trasladados son ilimitados, como la internación domiciliaria, también se ha creado una fan page, un Facebook, se ha capacitado al personal, se han comprado uniformes, se han comprado muebles, el 16 de diciembre hicimos una reunión en Mercedes con todos los delegados, donde compartimos experiencias, todos estuvieron más que contentos por esta decisión tomada, la finalidad para la cual fui llamada es para normalizar el Centro, así dice el Decreto, lo que yo considero que no es normal, lo normalizo, si el servicio es más económico, es más barato y encima me brinda mejores servicios, lo contratamos”. Avisó.



Y aclaró, “yo tengo un currículum de por medio, invito a que vengan a ver los números, a que vean que se están haciendo cosas, no tengo en cuenta a los que me critican, estoy a full, muy contenta, trabajando, yo tengo que dar explicaciones al Gobernador, pero fundamentalmente me pone contenta que el jubilado está feliz y conforme”.



Exhortó a los jubilados a, “que cada vez que escuchen algo, pidan la documentación respaldatoria, que se guíen por la página oficial del Centro, que no crean todo lo que dicen, está todo dicho, si hubo una intervención, que es lamentable, es porque algo estaba pasando”.



Al referirse sobre la anterior interventora, opinó que “hay un montón de causas que están avanzando, en febrero habrá novedades, contra la señora Solís (María de las Mercedes Solís de Zambrano), que la Justicia haga lo que tiene que hacer, yo soy normalizadora”.