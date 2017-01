“Cuando volví de Jesús María, medio pueblo me esperaba en la entrada”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Miguel Barbona, el jinete mercedeño consagrado en Jesús María, le contó su experiencia a Radiofmtotal, “estoy muy contento por todo lo que me pasó, para mí era un sueño llegar a Jesús María… empecé a jinetear desde muy chiquito, a los 13 o 14 años, me voy a Monte Caseros desde el 2006, a las pruebas de clasificaciones, nunca tuve suerte, pero llegó el momento de clasificar y se me dio este subcampeonato. Es un sueño cumplido, como cualquier jugador de fútbol quiere jugar en la selección argentina, algo que nos pasa pocas veces en la vida”. Reflexionó Barbona. Explicó que para participar en un evento como este, “no te anota nadie, hay que clasificar en el pre Jesús María, que se realiza todos los años en Monte Caseros, en la categoría crina, grupa y basto, de cada pueblo van tres jinetes, uno de cada categoría, y nunca me había tocado, y este año me fui con un chico de Monte Caseros, Walter Ojeda y otro de Esquina, Martínez”. Recordó que, “fue un batallón, todas las noches estuvimos palo a palo, muy parejos, para domar hay un sorteo que te toca, por ejemplo, sacas un número, y te toca tal caballo, vos no elegís, depende de la suerte que tenés, lo único que querés es que te toque uno para sumar nomás, que no sea muy difícil, porque hay que sumar las primeras noches”. Comentó que, “cada vez que me subo a un caballo me encomiendo al Gauchito Gil, una vez que estas arriba, por un lado dependes de la suerte y por otro lado tenés que tener cuidado, no es fácil pilotear esos caballos”… Respecto al recibimiento, expresó que… “fue impresionante, no tengo palabras, no me esperaba eso, casi medio pueblo me esperaba en la entrada, en autos, camionetas, a pie, en motos, la primera vez en mi vida que me ha pasado esto. Ni descansé ese día que terminó el festival, no podía creer lo que me había pasado, quería venir y compartir con mi familia y cuando llegué me encontré con todo el pueblo esperándome, me recibieron como un campeón, el Intendente me hizo una entrega de un presente, un reconocimiento”.