“Descubrimos que no había controles y mucha sobrefacturación en el PAMI”

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En los estudios de Radiofmtotal estuvo la titular de PAMI Corrientes, Dra. Norma Pérez, contando la actualidad de la obra social en la provincial. Cuando me senté por primera vez en el PAMI, nunca había conocido una obra social de semejante envergadura, casi siempre son de prestaciones médicas pero ésta, además tiene prestaciones sociales que no posee ninguna otra obra social, pero como mi experiencia estaba en el área médica me puse a mirar cómo se estaban dando las prestaciones médicas, ahí con sorpresa e indignación descubrí que no había controles, me sorprendió porque lo primero que uno espera encontrar en una obra social es la auditoría, y empecé a interrogar cómo estaba la auditoría de algunas prestaciones médicas, me parecía que se estaba sobrefacturando demasiado, me enteré que los auditores del PAMI hacía 10 años que no hacían auditoría en terreno, no salían de la oficina, en el área social había más controles” dijo.

“Descubrimos una sobre facturación muy importante, algo así como 7 millones por mes, que se estaban sobrefacturando en una sola prestación, eso lo fuimos anulando, tan sobre prestación era que no hubo ninguna queja, porque realmente nadie recibía esa prestación, se cobraba y el PAMI pagaba por servicios que nunca llegaban, los afiliados nunca se enteraban; en el área social también vamos a tener que poner en orden la entrega de subsidios y bolsones que no estaban bien discriminados como debe ser, nosotros tenemos 106 mil afiliados en la provincia y solamente tenemos 27 mil bolsones, es decir que los bolsones son para gente que realmente los necesita, no que solamente cobra la mínima, sino que ese bolsón le permite terminar comiendo algo a fin de mes, y tratamos de que la gente nos comprenda, son subsidios de carácter solidario”, explicó.

Sobre los prestadores, tanto sanatoriales, como médicos de cabecera, afirmó, “tienen un convenio firmado con el PAMI, el cual dice que los afiliados deben ser atendidos sin ningún tipo de adicional o plus y al mismo tiempo con la premura y la calidad que requiere el servicio, el problema es que si no controlas que se cumpla el convenio, pasan estas cosas, cada uno hace lo que quiere. Además el convenio incluye la climatización, exige que la habitación del afiliado esté climatizada, eso significa que dentro de la habitación debe haber una temperatura agradable, no frío ni calor, un ventilador no puede ser un servicio de climatización con una temperatura de 40 grados, el afiliado no debe abonar absolutamente nada, todo eso lo reconvenimos, ahora hay que controlar que eso se cumpla”.

En cuanto a las denuncias sobre irregularidades, explicó que “desde esta gestión hemos decidido recibir los reclamos anónimamente y tenemos muchas denuncias, estamos actuando rápidamente, se recibe el llamado, el PAMI pasa el reclamo al área Ejecutiva o al área médica, el médico a cargo de la coordinación, personalmente levanta el teléfono y habla directamente con el médico de cabecera”.

Agregó, “estamos capacitando a los encargados o jefes de agencia, para que realicen la auditoría y el control prestacional, en algunas localidades vemos una respuesta muy importante, sobre todo porque están mejorando mucho la hotelería de los sanatorios, caso Esquina, Paso de Los Libres, en Curuzú todavía no hemos hecho una entrada en equipo porque ha sido un año muy difícil, el PAMI recibió una deuda muy importante en el área de farmacias, y en todas las prestaciones, que estaban con atrasos y con deudas”.

Refiriéndose a la situación en los sanatorios, comentó, “el PAMI paga puntualmente a los sanatorios lo que facturan, pero los sanatorios deben pagar a los médicos que trabajan en los sanatorios, ese es el inconveniente que suele haber, los médicos especialistas, dicen que el PAMI no les paga, cuando en realidad el que no les paga es el dueño del sanatorio, nosotros no podemos intervenir, pero lo que estamos haciendo es hablar con el dueño del sanatorio y decirle que si algún médico cobra plus o da turno con más de ocho días, será sancionado el sanatorio, los multamos con un porcentaje de la facturación que van a dejar de cobrar, para denunciar deben llamar al 138 o dirigirse a la oficina local del PAMI, o un mail a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Respecto a la atención en Curuzú, dijo que “los agentes en la agencia son cuatro, deben estar desde las 6,30hs hasta las 13,30hs, salvo el Jefe de Agencia, o encargado, que debe quedar hasta las 14,00hs. La atención debe ser igualitaria para todos los afiliados”.