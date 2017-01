Salud realizó un operativo en la zona rural de Curuzú Cuatiá

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | La cartera sanitaria provincial efectuó ecografías, además de atenciones médicas y vacunación. En la ocasión también se realizó desparasitación de perros. El Ministerio de Salud Pública realizó tareas en el marco del Programa Provincial de Hidatidosis. Este primer operativo se desarrolló en la cuarta sección del paraje Che mbae a 75 kilómetros del departamento de Curuzú Cuatiá. El jefe del Programa Provincial de Hidatidosis, Daniel Sarli, detalló que "se realizaron 30 ecografías para la detección de quistes hidatídicos, 69 atenciones médicas, se aplicaron vacunas y se entregó leche. Además se hizo desparasitación a 70 perros". Agregó que “durante las visitas junto a los médicos recordamos los cuidados que se deben tener para evitar esta enfermedad. Hacemos charlas preventivas en las que insistimos en las recomendaciones”. Continuó detallando que en los casos en que al hacer el estudio se observa algo anormal se coordina con el hospital zonal para realizar otros estudios como radiografías, análisis, y para el tratamiento y seguimiento del paciente. Estos recorridos se hacen cada 15 días, el 15 de febrero iremos a las zonas de los parajes Pairiri y Basualdo de Curuzú Cuatiá y luego en marzo al paraje Cañadita en Sauce”. HIDATIDOSIS Es una enfermedad producida por un parásito que se llama Echinococcus granulosus y que transmite el perro a través de su materia fecal. Cuando el perro infectado elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos del parásito que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro. Cuando las ovejas comen los huevos con el pasto o el agua, en sus órganos (pulmones, hígado, etc.) se forman los quistes. Si el perro es alimentado con estas vísceras enfermas, en su intestino se forman otra vez los parásitos, y empieza el ciclo nuevamente. La infección se produce cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas (principalmente de los niños) y esto ocurre por actividades como: darle besos al perro, dejarse lamer por el perro, comer verduras contaminadas, tomar agua contaminada, etc. PREVENCIÓN - No alimentar a los perros con achuras crudas. - Desparasitar a los perros. - Mantener a los perros lejos de los lugares donde se carnea - Lavar con agua potable las frutas y verduras. - Evitar que los perros laman a los niños en la boca. - Evitar que los niños se lleven tierra o arena a la boca. - Lavar bien las manos, después de tocar un perro, antes de comer y tantas veces como sea necesario. - Cercar las huertas para que no entren los perros.