Se inauguró la colonia de vacaciones para adultos mayores

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El miércoles 18 de enero, el Sr. Intendente Municipal Prof. Ernesto Lalo Domínguez, junto a la Directora del PAMI Corrientes Dra. Norma Pérez y la Coordinadora de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión Local (UGL) Lic. Ana María Kbal, inauguraron la colonia de vacaciones para adultos mayores que concurren al ACuAA. Estuvieron además, la Directora del Club de Día Sra. Claudia Villalba, el Director de Deportes Prof. Adolfo Sabotigh, el Coordinador de Niñez Dr. Gerardo Puzio y los más de cien adultos mayores que concurren a la colonia de verano. En primer término, el deportista Roberto Martínez dijo que “me siento muy agradecido porque mi pueblo siempre me brindó un gran apoyo cuando competía y luego cuando tuve el accidente la Municipalidad siempre estuvo conmigo y el PAMI me brindó una silla de rueda y una pensión”. Asimismo, el Sr. Martínez planteó a la responsable del PAMI la posibilidad que desde ese organismo se agilicen los trámites para acceder a una operación de médula que podría devolverle la movilidad a sus piernas. Luego de escuchar a la Directora del PAMI Corrientes, se dirigió a los adultos mayores el Sr. Intendente Municipal quien manifestó sentir “una sana envidia al verlos disfrutar de la pileta y de las actividades acuáticas, que venimos ofreciendo desde hace algunos. Nos pone muy contentos porque sabemos que lo disfrutan y les permite salir de su vida de encierro y ver que pueden hacer hoy.” “Uno de los objetivos que tiene mi gestión es mostrarle esto al PAMI, que conozcan como trabajamos, según lo que el convenio establecía y que siempre se puede ampliar a quienes no son afiliados del PAMI”, dijo Domínguez. El Jefe Comunal puso de manifiesto además que “en el 2016 que pasamos y que no fue fácil por los costos, nosotros continuamos con el Club de Día y queremos asegurarles que en este 2017 continuaremos ofreciéndoles las mismas prestaciones pese que la situación no cambió”. “Quiero que sepan que esto es salud, algo que el PAMI central todavía cuestiona. Esto de los centros de día es saludable y acá está la prueba y vamos a sostenerlo porque es bueno para ustedes”, puntualizó Domínguez, en referencia a la continuidad del Club de Día “Nueva Primavera”.