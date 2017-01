Grave denuncia de una madre que esperaba trillizos y solo le entregaron dos bebés

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Dr. Hermindo González, referente de la red “Infancia Robada”, dialogó con Radiofmtotal, sobre una grave denuncia de una madre quien basada en las ecografías que le confirmaban trillizos, reclama que le robaron uno de sus bebés en el Hospital Juan Ramón Vidal de Corrientes. “Sí, esta construcción de la idea de trillizos no parte solamente de una idea de la familia y de la señora Cristina, sino que vienen de los estudios ecográficos que le venían realizando hace bastante tiempo, de cuatro instituciones que le daban el mismo resultado, en la Plata, en el Hospital de Goya, en un ecógrafo privado de Goya y el Dr. Aguirre que le hizo una ecografía previa a la cirugía, donde se percató la presencia de tres bebés en la panza de esta madre, con peso y talla diferente, eso se ha volcado en el informe, luego de su ingreso a la sala de cirugía donde le terminan entregando solo dos bebés, a partir de esos informes objetivos es que nosotros estamos reclamando que es lo que pasó con el tercer bebé, que se investigue cuál es su destino, y que sea restituido inmediatamente a su madre”. Informó. Destacó además que “es el primer caso en la provincia de esta naturaleza, donde hay un embarazo múltiple y uno de los bebés no se ha entregado a la madre, sí sabemos de otros casos de embarazos simples”. La mamá de la víctima, Blancanieve de Machuca: “Quiero que me devuelvan a mi bebé” “Lo que yo quiero es que me devuelvan el otro bebé, toda la familia esperábamos tres bebés, mi hija fue trasladada desde el Hospital de Goya hacia acá para que tenga mejor atención, el 14 a las 12 de la noche, yo no estaba, me fui a Goya y volví, cuando regreso, el Dr. Sale y le pido explicaciones de porqué solo había dos bebés, y él me muestra dos placentas, y me dice que en las dos placentas había uno y uno, y nosotros sabemos bien que en una placenta había dos bebés, en la otra se veía uno, y le decía que me dé una buena explicación, porque la verdad es que yo no le creía nada. Le decía que cómo podía ser que en todos lados salía en la ecografía que había tres bebés…la primer ecografía que yo le hice en Goya, cuando ella estaba de tres meses, era de 4D, ahí se veían los dos mellicitos, y el Dr. Nos dijo “no te sorprendas si viene otros mamita…Cuando llegué esa noche a las tres de la mañana, me enloquecí, vine con mi hija y mi yerno. Le hicimos cuatro ecografías en 4D y 5D”. La sobrina, Fiama. “Yo estaba con mi tía en ese momento”. “Cuando empezaron los dolores yo estaba en una habitación que alquilé para dormir, ella me llamó, porque estaba con muchos dolores, no me querían dejar entrar, y entonces le dije a la enfermera que ella me había llamado, que quería que esté a su lado, entro, viene la doctora a verla y le dice que ya estaba para tener a los bebés, yo ahí vi que le hacían escuchar los corazoncitos, en qué lugar estaban cada uno, le llevaron, entraron a las 12, pregunté si podía entrar porque era la única familiar que estaba ahí, y no me dejaron. Estuve en la sala de espera, después me llaman, me dijeron “quiero que compruebes que nacieron dos bebés, que no eran trillizos, que falló la ecografía, no pude ser le contesté, porque todas las eco daban el mismo resultado”.