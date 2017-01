¿Aumenta el pan?

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Lucas Gómez, panadero, dialogó con Radiofmtotal, sobre el aumento de la harina y otros insumos. “La harina no subió tanto, es un 8%, pero subió un poco, y dicen que seguirá subiendo, y también subieron los combustibles, yo que tengo reparto, me cuesta un poco más, yo tengo experiencia en este rubro y cuando hay un aumento de 10 o 20 pesos, a la semana vienen con otro aumento, y cuando te queres acordar…Además ya hubo un aumento de la levadura, de la margarina, de la grasa, aditivos y otros insumos.”, lamentó. Aclaró que, “no todos subieron el precio del pan en el mostrador, porque algunos trabajan en familia, o no tienen aportes, yo vivo en el centro, alquilo, pago contador, tengo gastos, empleados en blanco, todo suma, y hay que subir el precio porque de lo contrario no llego a fin de mes”. Sobre los controles, AFIP o Bromatología, dijo que “no hay, a mí, una o dos veces al año vienen, pero por suerte yo no tengo problemas, mantengo el lugar limpio e higiénico, yo no estoy controlando si a otros les pasa lo mismo. En el tema de panadería nunca nos vamos a poner de acuerdo, cada uno hace la suya, el tema es que sí o sí necesitas empleados, mano de obra, y yo soy uno de los que apoya porque fui empleado, y los sueldos de los muchachos es muy bajo, y llueve, truene, haga frío o calor, ellos tienen que estar, es un trabajo muy sacrificado, por eso es que casi no hay más panaderos, son contados, es un rubro en el que nadie más quiere laburar, y eso que yo soy el dueño de mi panadería, mire lo que le estoy diciendo, lo que sucede es que si aumentamos unos pesos más el pan, no nos compran, no vendemos, por eso yo le explico a los muchachos que lamentablemente tiene que estar con ese sueldo, para mantener su trabajo, porque de lo contario, si les aumentamos, tengo que decirles, “muchachos, hoy alguien tiene que irse a su casa”…