El curso de adiestramiento de perros comenzará el 13 de febrero

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Silvana Comparín, referente del grupo Apoyo de Manejo de Animales Urbanos (A.M.A.U), le comentó a Radiofmtotal sobre un curso de adiestramiento, “lo queríamos hacer el 9 de enero, pero resulta que en el Chaco, donde yo hice este curso, a raíz de algunos casos de ataques de perros peligrosos, pidieron una nueva edición del curso de adiestramiento, y como está declarado de interés provincial, por la legislatura, les dieron prioridad, y nos dieron un mes más para organizarlo acá, lo estaríamos haciendo el 13 de febrero”, explicó. Añadió que, “la idea es que lo puedan hacer tanto aquellos que quieren trabajar como adiestradores, la gente que tiene refugios, los que quieren tener criaderos, las guarderías, los peluqueros caninos, los que trabajan con el perro, es muy interesante, porque se aprende tanto el manejo del animal como toda la estructura cognitiva y emocional del perro, por ejemplo, en el tema de refugio, es bueno saber que el perro no se debe separar de la madre ni de sus hermanos, ni a los 30 ni a los 45 días, como se había pensado hasta ahora, sino que estén dos meses juntos, porque en ese momento aprende la parte de sociabilización y socialización del perro con su especie y con otras, y todas las experiencias que tenga estos dos meses, son las que van a marcar el resto de su vida, que cuando llegue a adulto, sea equilibrado o agresivo”. Destacó, “ya tenemos unos cuantos inscriptos, paseadores, peluqueros caninos, gente de las protectoras, de zoonosis de CURUZÚ y de Mercedes, deberían venir a radicarse un mes a Curuzú, y estamos viendo cómo se puede hacer por los gastos, a mí me significó un gasto muy grande hacerlo, el valor del curso, los viajes, el alojamiento, el trabajo de cada uno, pero es importante para mejorar la vida de los curuzucuateños, de la sociedad donde uno vive”. Sobre el proyecto para prohibir el uso de la pirotecnia en las fiestas de fin de año, comentó, “habíamos dejado la petición antes de que terminen las sesiones ordinarias, la idea era que se trate en la última sesión, yo estuve en el Chaco, pero tengo la información de que no se trató, así que ni bien empiecen las sesiones, estaremos ahí reclamando, lo que quiero aclarar es que somos personas comunes, que los legisladores son los que deberían presentar las leyes, en el año 2015, ya se había presentado una nota con la legislación al respecto, tuvieron todo un año para tratarlo, no pueden reclamarnos a nosotros que presentamos el proyecto a último momento, de todas maneras lo hicimos el 10 de noviembre, tuvieron varias sesiones para tratarlo, nosotros juntamos firmas, se armó un revuelo en la ciudad, pasa por el tema de festejar, respetando a los animales, a la gente, lo bueno es que a diferencia de otros años la gente tomó conciencia de que existe otra manera de festejar, sin hacer ruido, respetando, confiamos que este año salga la ordenanza, y también nos comprometimos a realizar una campaña de concientización, año nuevo es un buen momento para pasarlo en familia, pensando en los proyectos nuevos, brindar y conversar, es cambiar la visión…”. Los que estén interesados en este curso, pueden averiguar, por facebook, en AMAU Curuzú Cautiá, al 449236, o personalmente con Silvana Comparín, en Bromatología de la Municipalidad.