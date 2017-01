El Fiscal Duarte da detalles del caso del Vidal

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En comunicación con Radiofmtotal el fiscal de Instrucción en turno, Buenaventura Duarte, adelantó que el informe del mes de agosto que yo tenía a la vista, marcaba dos fetos y en la ecografía del mes de diciembre había otro informe, firmado también por el Dr. Tomasella donde ya había un embarazo de tres fetos. Con esos datos, se comienza una investigación más profunda, a tomar testimonial a los médicos que participaron del parto, a todos los que rodearon el caso de la intervención quirúrgica, debido a que tuvo una cesárea, y en la declaración del anestesista se toma conocimiento de que hubo participación de un ecografista, el Dr. Aguirre. El señor Aguirre, declara bajo juramento que había pedido otra ecografía y que le realizan en Goya el día 10 de enero, unos días antes del alumbramiento. El Dr. Tomasella, agrega otro elemento que es el de que él convocó a la madre una semana después de haberle dado la ecografía que daba tres fetos, vuelva a su consultorio para ratificar ese informe. Es decir que él también estaba preocupado por cómo se dieron anteriormente, informes no coincidentes, pero la señora no volvió”. Duarte agregó que a pesar de eso, “el día 10 el Dr. Soto le alcanza a realizar una ecografía y la misma arroja dos fetos separados por dos placentas separadas, lo que ratifica el resultado de la intervención quirúrgica donde nacen dos bebés”. El entrevistado no emitió opinión sobre la negación del ingreso de algún familiar al quirófano en el momento del alumbramiento, pero sí dijo que “salieron las tareas administrativas del Ministerio de Salud Pública para investigar cómo fue el parto y sobre el trabajo de los médicos”, finalizó.