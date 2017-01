María de los Angeles Puerta dio detalles acerca del DEO

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Después de otros proyectos realizados con anterioridad tomaron la decisión de armar ésta propuesta que consiste en un “Documento Eco-Oftalmológico que llamamos DEO donde van a constar los datos filiatorios del niño, los datos personales, antecedentes oftalmológicos y antecedentes familiares, ya que una característica muy común que cuando preguntamos si hay algún antecedente con alguna afección o ceguera, por lo general no lo saben nuestros pacientes adultos”, remarcó la especialista en comunicación con Radiofmtotal.

Además dijo que pareció importante que cuando ese niño sea un adulto, pueda contar con sus datos de su salud visual a medida que fue creciendo e incluso sirve también para intercambiar esa información con otros profesionales. “El documento en sí nos parece muy práctico y sobre todo útil”, sostuvo.



Desde el Concejo Argentino de Oftalmología van a lanzar una campaña nacional que tiene que ver con detectar precozmente los problemas visuales para que después sean adultos sanos, que se tome conciencia de esto.



Además el documento le permitirá al paciente entender perfectamente que es lo que dice para explicar lo que tiene, en un lenguaje sencillo y claro, porque también suele ocurrir que no lo entienden y no pueden responder cuándo se les pregunta qué es lo que tienen.