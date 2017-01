Artaza: "generar empleos no se hace con promesas"

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En comunicación con Radiofmtotal Nito Artaza, comentó que vienen trabajando desde hace tiempo en toda la provincia; “los 100 mil votos que nos dio la última elección o los 60 mil que yo obtuve nos da responsabilidad con el electorado y por eso hacemos una propuesta en búsqueda de una construcción más sólida de la que hay hoy en Corrientes. Hay que resolver cuestiones que todavía no están resueltas en nuestra provincia”, afirmó. El ex senador nacional citó varios temas de los que estarán en su agenda. El gas, la energía, el empleo y las industrias. “Hay que bajar impuestos en Corrientes para que vengan a radicarse las industrias en nuestra provincia. Yo soy autor de la ley de envasado en origen de la yerba mate en Virasoro y eso es lo que hay que hacer; buscar la manera de que se haga todo acá”. Con respecto al gas, explicó que no es una utopía, ya está en la provincia y es injusto que no lo tengan en todo el territorio, eso además de darle otro interés a las industrias para que vengan, también genera mano de obra, y local. “La Argentina no puede exportar gas si todavía no le dio a cinco provincias”. Respecto a la DPEC dijo que “hay que ponerla patas para arriba, la administración debe ser diferente, los institutos deben ser democratizados, deben tener intervenciones. Corrientes necesita generar más fuente de trabajo y eso no se hace con promesas, sino con acuerdos políticos importantes con el gobierno nacional y las fuerzas políticas de la provincia” finiquitó.