CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Estela Rodríguez Subdelegada a cargo del Registro Civil de las Personas informó que se cobrando $20 la partida de nacimiento certificada y legalizada, además agrego que se trabaja el doble, porque la gente está de vacaciones, los chicos también y aquellos que viajan necesitan que sus documentos estén actualizados. ¿Mucha gente se da cuenta recién cuando se tienen que ir de viaje, que sus DNI no están en condiciones y no hicieron su trámite con anterioridad, son días en que hay menos gente para atender al público y más público para atender?, sostuvo en comunicación con Radiofmtotal.

Recordó que el horario de atención al público es de 08:00 a 11:00, pero desde el lunes 30 ya se atenderá de 07:30 a 12:00. Además agregó que la tención fue siempre por orden de llegada desde el 9 de enero pasado que es cuando Rodríguez se incorpora nuevamente a la oficina a trabajar.



Cuando se le consulta el motivo del cobro de la partida de nacimiento, Estela Rodríguez manifiesta: ¿no se cobra la fotocopia del libro como se dice, se está cobrando la partida de nacimiento certificada y legalizada?. ¿Hay otros lugares donde se cobra entre $120 y $150 una partida y acá, recién este año se cobra $20?



Rodríguez comento que con el dinero que se recauda de las partidas ¿se compran las hojas para imprimir, elementos de limpieza para la oficina, con eso se paga a una persona que viene tres veces por semana, la birome para cada oficial público, los sobres que enviamos para contestar las cartas, lápices, fibrones para trabajar, la agenda de los casamientos, si se pierde una llave, se paga al cerrajero y si hay que cortar el pasto también eso se utiliza, cada cosa con sus respectivos recibos?



Además ahora la gente ya no tiene que esperar afuera en el sol comentó la entrevistada, ¿están adentro, sentados, con aire acondicionado y las fotocopias se hacen acá (en la oficina)?. Agregó que los viernes son los días en que se demora un poco porque esos días se realizan casamientos. ¿ Amo lo que hago, me encanta hacerlo y pongo todo el esfuerzo y empeño todos los días? finalizó.