Nuevo sueldo básico del servicio doméstico 2016-2017

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | La integrante de la Comisión del Sindicato de Amas de Casa de Corrientes. Marta Miranda, confirmó en comunicación con Radiofmtotal que se ha concretado el acuerdo del 33% que se había planteado en paritarias año 2016, “lo que da un sueldo de $7000 si esa empleada no tiene que permanecer en el hogar y si se retira del hogar sería de $6400 aproximadamente”, comentó. Lo que explicó es que eso fue hasta el mes de diciembre, pero ahora, con un aumento del 15 % hay un pequeño beneficio con respecto a los cálculos, “quien trabaja sin retiros en trabajos generales cobraría aproximadamente $8000 y la hora sería de $61.50; en caso de que se retira es de $7200 y por hora $57,50” dijo. También remarcó que son el sindicato que nuclea a las amas de casa, es decir a aquellas trabajadoras que no cobran ningún tipo de haber y por ahora “el sector de servicio doméstico de casas particulares en Corrientes no tiene organización propia, por lo cual tanto patronas como empleadas domésticas recurren a nuestro sindicato y también recurren a nuestra obra social que es la única que las recibe. El número va creciendo afortunadamente, si bien hay un número incierto, tienen un trabajo pago” aseguró Miranda.