Gladys Cabezas: “Es muy Barato matar”

20 años del atroz asesinato del reportero José Luis Cabezas CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Gladys Cabeza estuvo en contacto exclusivo con Radiofmtotal y en la entrevista fue consultada por el asesinado de su hermano José Luís quien aseguró que siempre están apoyados por buena gente. “Más allá de que Cabezas no va a estar con nosotros y más allá de que los asesinos no van a volver a la cárcel, éste dolor lo queremos transformar en lucha y esa lucha es para tener un mejor país. Es muy triste lo que pasó y muy triste lo que hacen los jueces porque es un mensaje para los jóvenes y para los adolescentes que es muy barato matar, porque están muy poco en cárcel y después obtienen todos los beneficios, y eso es lo que nosotros no queremos”, advirtió. Dijo además que de los políticos no comparten ciertas cosas, quieren otro país, y conformaron un grupo de víctimas de familiares e hicieron un “Para que no te Pase” que “es una convocatoria al pueblo de juntarnos a cambiar leyes, de hecho trabajamos con jueces, con fiscales, que los que reciben una condena la tengan que cumplir en la cárcel, que no hayan más libertades y no tengan beneficios”. Asegura que no piden pena de muerte. Pero planteaba que “ser asesino es una elección de vida, y ellos eligieron ser asesinos, entonces, la consecuencia debe ser estar en la cárcel, cumplir su condena ni un día más, ni un día menos”. “Ya tuvimos gente que iba a misa y después tiraba gente desde los aviones. Queremos gente que construya y si hay gobernantes que quieren construir los vamos a apoyar”. Al consultarle cuál es su parecer con respecto a bajar la edad de la imputabilidad, Gladys expresó que hay muchos puntos desencontrados. “Nuestro país siempre está emparchado, cuando había hambre, se regalaban bolsones de comida, cuando no había trabajo, se otorgaban subsidios y eso no está bien porque eso rompe la cultura del trabajo y rompe con la educación”. Agregó que “a la gente hay que darle trabajo, es un tema muy largo, es un parche y no sirve. Todos saben quienes venden droga, hay políticos que venden droga, empecemos por ahí, al revés, desde arriba, por los grandes narcos que le venden a estos pibitos la droga, que son capaces de matar a sus propios padres de tan dados vueltas, porque no tienen idea de quienes son ellos mismos. Duele mi país” dijo nuestra entrevistada.