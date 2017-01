CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El candidato a gobernador por el justicialismo, Camau Espínola, relató ante una multitud de militantes la conversación que mantuvo días atrás con doña Severa, una anciana de 89 años que le preguntó por el futuro de sus nietos. "Quédese tranquila abuela le dije, llegó el momento de que Corrientes les dé a los jóvenes las oportunidades que merecen", aseguró. Camau a los correntinos: "No podemos conformarnos con lo que tenemos, Corrientes está para mucho más" "Corrientes tiene mucho para dar y sólo hay que tomar las decisiones correctas para dejar atrás la falta de trabajo y de oportunidades. Debemos conservar lo bueno, pero no podemos conformarnos con lo que tenemos porque Corrientes está para mucho más", relató Camau al recordar su diálogo con doña Severa. Camau dijo que en la charla con aquella vecina del paraje Galarza, en los esteros del Iberá, "se resume mi propuesta para todos los correntinos porque este es el momento que estábamos esperando, el momento en el que iniciamos una nueva historia que nos une a todos, no importa de qué sector político seamos". El candidato justicialista explicó en un acto político realizado en Curuzú Cuatiá que "está claro que los correntinos como esta abuela vuelven a tener esperanzas porque saben que nuestro equipo de trabajo cumple con sus compromisos". "La provincia iniciará el camino del desarrollo, con fuentes de trabajo y oportunidades para todos porque empieza una nueva historia sin discriminación, con inversiones y con respuestas concretas para los sectores que hoy están en crisis como son la educación, la salud, la seguridad y la producción que no genera valor agregado", enumeró. Camau advirtió que "no podemos seguir viviendo en una provincia con los peores índices de mortalidad infantil, donde nuestros chicos se mueren porque no se toman las decisiones correctas". "Estamos a punto de iniciar una nueva etapa donde estas cosas van a cambiar porque sabemos cómo hacerlo, porque ya lo demostramos en mi gestión como intendente en la capital correntina y porque mi vida deportiva me enseñó a nunca bajar los brazos", aseguró. Recordó en ese sentido que "cuando decidí involucrarme en política decían que yo nunca iba a entender cómo es este mundo. Quiero decirles que se equivocaron, que entiendo y siento la política como sentí en su momento mis desafíos deportivos, cuando a los 12 años soñaba con representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos". "Después de cuatro medallas olímpicas y de haber cumplido mis sueños me volqué a este nuevo desafío y tengo el honor de haber ocupado roles muy importantes que me permitieron prepararme para ser gobernador y generar los cambios que necesita Corrientes de una vez por todas", sostuvo Camau entre aplausos. APOYO A LALO DOMINGUEZ Los militantes que celebraron sus expresiones se reunieron en Curuzú para ser testigos del respaldo del candidato a gobernador al intendente local, Lalo Domínguez, quien buscará la reelección en las elecciones de este año. También dijeron presente el intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, y el diputado provincial Carlos Rubín, entre otros referentes del PJ. Camau aseguró que "como gobernador acompañaré cada emprendimiento que encare la municipalidad de Curuzú Cuatiá como lo haré con el resto de los municipios, porque ya es tiempo de que la provincia genere las condiciones para el crecimiento de cada región de nuestra provincia". Puso como ejemplo el parque acuático que el municipio desarrolla en Curuzú, para el cual pidió "celeridad en la conexión de energía eléctrica y más recursos de forma que esta obra pueda finalizar más rápido porque traerá beneficios y crecimiento a todos los curuzucuateños, sin importar el sector al que pertenezcan". EL FUTURO DE CORRIENTES Por su parte, Lalo Domínguez ratificó la necesidad de que el justicialismo llegue al Gobierno de la provincia, un obetivo para el cual "todos los peronistas son necesarios y también aquellos que no son peronistas pero quieren que Corrientes se desarrolle". El jefe comunal pidió a la militancia "redoblar los esfuerzos porque tenemos que preparar la mejor propuesta para que Camau sea gobernador porque de esa forma tendrmeos la oportunidad de hacer realidad todos nuestros sueños". "El futuro de Corrientes esta en manos de este grupo de gente, con Camau en el Gobierno. No hay otra opción si queremos cambiar esta realidad en la que se hace imperioso aplicar la doctrina de la justicia social, porque como decía Evita, allí donde hay una necesidad hay un derecho y es lo que queremos lograr en Curuzú y en toda la provincia", finalizó Domínguez.