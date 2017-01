¿Los animales sueltos provocan accidentes de tránsito?

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Sobre el proyecto con respecto a los perros en la vía pública, el presidente del HCD Juan Duarte comentó a Radiofmtotal, que el proyecto contempla varios puntos, entre ellos castraciones totalmente gratuitas, “evitando así la propagación de perros en forma desmedida y además, regular la población canina”. Esto se realiza una vez por mes dijo Duarte, donde el municipio pone toda la logística económica. El edil explicó que “otro punto del proyecto son las vacunaciones de la antirrábica, con la correspondiente identificación y registro, pero por distintas circunstancias éste último no se realizó” aseveró. Ahora, al referirse sobre la responsabilidad de los dueños, Duarte marcó la diferencia que hay de aquellos caninos que son comunitarios, “generalmente son los que no bajan de las veredas y no molestan a nadie; pero también están aquellos que tienen dueños y éstos los sueltan para que hagan sus necesidades y eso está mal, pero es cuestión de tomar conciencia en cada uno” afirmó. Duarte, enfatizó en “que el municipio tome los recaudos en los barrios, porque la ordenanza contempla todo”, pero remarcó que se estaría obteniendo resultados sólo en la zona céntrica. “En los barrios esos animales tienen dueño, pero al estar sueltos, si hay un accidente, generalmente, esos dueños miran para otro lado”, finalizó.