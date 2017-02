Vuelven los disfraces al carnaval

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En comunicación con Radiofmtotal Elena Soto, brindó detalles respecto a cómo están colaborando como todas las áreas del municipio en los carnavales. Al respecto dijo que ¿si bien no es novedoso, se ha tomado la decisión de sumarle los disfraces? Consiste en un concurso que se llevará a cabo en la cuarta noche de corsos en Curuzú Cuatiá.

Las bases para participar son para aquellos que tienen entre 16 y 17 años, tener autorización de los padres y de 18 años en adelante ya no hay problemas. Deberán retirar una ficha de inscripción y llevar una copia de su DNI, ¿eso lo estamos trabajando en coordinación con la Unidad Regional lll por una cuestión de seguridad, ellos sellan las fichas y toman los datos de los participantes? agregó Soto.



Dijo que la inscripción se extiende hasta el 9 de febrero, en la oficina de empleo y en cuanto a los premios hay dos categorías, al mejor disfraz individual, con un primer premio de $1500, segundo premio $100 y tercer premio $500 respectivamente, además como grupo también pueden participar y habrá $2000, $1500 y $1000 para cada puesto.



El día 10 de febrero tendrán una reunión para coordinar respecto al evento y la entrega de premios será el miso día de premiación del carnaval. Soto mencionó que ¿tres serán los jurados y tendrán en cuenta la originalidad de los trajes, el material y confección de los mismos?. Cada personaje tendrá un número para identificarlo, tanto para el jurado como para la policía. El tema es libre y no tiene costo la participación. ¿La idea es recuperar esta manera de vivir el carnaval? finiquitó.