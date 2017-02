Reclaman más presupuesto para trabajos en ruta

CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El presidente del consorcio 15 Héctor García, reclamo mas presupuesto para la reparación en variadas obras a su cargo y agrego que ¿la ruta 14 es una de las más complicadas, le echamos calcáreo, hay que hacerle una alcantarilla antes de cruzar la vía y se atrasa porque el contratista tiene varias obras?. Explicó además que ¿el pozo que está en la zona del Martín fierro, la municipalidad quedó en arreglar, pero no lo hacen y las alcantarillas se tapan? aseveró García a Radiofmtotal.

El presidente del consorcio también excuso que el tiempo no fue favorable, que ¿el presupuesto es una vez por mes y donde llovió no puedo armar hasta el mes siguiente?. ¿Tengo 75 km. de ruta y recibimos cerca de 70 mil pesos? remarcó García. Por otra parte ¿siempre hubo drama en el tramo entre cementerio y la vía, por eso quiero hacer una alcantarilla para que el agua atraviese y tome la otra alcantarilla para que el agua se vaya hacia donde marca el nivel?, expresó.



García también expresó que ¿a veces se deja de repasar para juntar presupuestos y poder hacer alguna obra, una vez que se firman los convenios ya no queda mucho que reclamar aseguró el presidente del consorcio?. Agregó que incluso ofreció retirarse de la ruta 14 pero ante la insistencia, permanecen, ¿pero hay momentos en que uno se agota? enfatizó.



El entrevistado además comentó que la Sociedad Rural les dio piedras, ¿Tengo que echar piedra en la escuela del autódromo, yo pongo las máquinas y como contrapartida me dará alrededor de 800 toneladas que la voy desparramar en zonas aledañas a la vuelta de Curuzú, en los caminos vecinales, que algunos me corresponden a mí? sostuvo.